Košice sa pripravujú na návštevu pápeža: Účastníci musia byť zaregistrovaní

KOŠICE – Každý, kto sa bude chcieť zúčastniť na programe a stretnutí s pápežom Františkom v Košiciach v rámci jeho septembrovej návštevy Slovenska, bude musieť byť zaregistrovaný. Na štvrtkovom brífingu to potvrdil hovorca Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslav Fabian.

Pápež sa 14. septembra stretne v Košiciach s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX a následne s mládežou na štadióne Lokomotívy. Ako pripomenul košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, Svätý Otec si sám určil priority. Tieto témy rozvíja aj vo svojom pontifikáte. Podľa Bobera je v súvislosti s cestou pápeža do Košíc dôležité pochopiť, že „chce prísť, aby posilnil vieru v dobro“.

Od 1. augusta by mala byť pre účastníkov jeho návštevy spustená registrácia. „Pre každého platí zásada, že sa bude registrovať. Každý zaregistrovaný bude cez Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, respektíve cez Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), následne akoby verifikovaný, že je buď zaočkovaný (proti ochoreniu COVID-19, pozn.), alebo je teda spôsobilý byť účastníkom samotného programu a stretnutia so Svätým Otcom,“ vysvetlil Fabian.

Mesto Košice v súvislosti s návštevou pápeža vytvorí aj informačný portál, do domácností bude tiež distribuovať letáky. Okrem iného má byť v centre mesta inštalovaná LED obrazovka s priamym prenosom. „Dopravný podnik mesta Košice zabezpečí kyvadlovú dopravu zo všetkých záchytných parkovísk pre účastníkov, ktorí prídu do Košíc,“ povedal primátor Jaroslav Polaček s tým, že v daný deň by mala košická MHD jazdiť zadarmo.

Celkovo má byť pri tejto príležitosti súčinných viac ako 1000 zamestnancov mesta a mestských organizácií. Na bezpečnosť bude dohliadať 250 mestských policajtov. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti plánuje magistrát opraviť aj niektoré prístupové koridory. „Štát by mal mestu preplatiť všetky oprávnené náklady, ktoré mu vzniknú na zabezpečenie tejto návštevy,“ uvádza mesto na svojej webovej stránke.

Mesto predpokladá, že v súvislosti s organizáciou návštevy Svätého Otca bude potrebných okolo 600 dobrovoľníkov. Onedlho má byť spustený aj formulár, cez ktorý sa budú môcť prihlásiť.

Pápež František počas návštevy Slovenska (12. – 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke www.navstevapapeza.sk.