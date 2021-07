Prekvapivé odhalenie v kauze prerušeného zásahu: Do zmarenej akcie bol zapojený Mikulec!

O prerušení policajnej akcii proti trojici Csaba Dömötör, Matej Zeman a Peter Petrov, ktorí boli obvinení v kauze manipulovania výpovedí v mediálne známych kauzách, rozhodol policajný prezident Peter Kovařík. Ten mal však začať konať až na pokyn Mikulca. Upozornili na to Hospodárske noviny.

Kovařík svoje angažovanie sa v danom prípade nepoprel. Na vine bola podľa neho vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby Diana Santusová, ktorá obišla svojho nadriadeného tým, že zatajila informácie o vykonaní akcie. „V čase zásahu som bol požiadaný, aby som preveril jeho zákonnosť, a keďže riaditeľ Úradu inšpekčnej služby o akcii nevedel, vydal som pokyn na jej prerušenie, na stráženie zadržanej osoby a zotrvanie na mieste zásahu až do rozhodnutia príslušného orgánu, to znamená riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý po preskúmaní faktov zásah odsúhlasil a vzápätí nato som vydal pokyn na pokračovanie v činnosti,“ vysvetlil.

Prsty v tom mal Mikulec

To, kto ho o preverenie akcie požiadal, však nekonkretizoval. Nadriadeným policajného prezidenta je minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ten síce prostredníctvom hovorkyne Barbary Túrosovej odkázal, že žiadny pokyn nevydal, no pripustil, že v danej veci konal a to na podnet novinárov, od ktorých v deň akcie dostal viacero otázok. „Vzhľadom na to, že sa priamo na ministra vnútra obrátili viacerí novinári, ktorí od skorých ranných hodín monitorovali situáciu pred inšpekciou a na ministra vnútra sa obracali s otázkami, prečo z inšpekcie vyrážalo 20 policajtov a vyšetrovateľov, minister vnútra požiadal dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, aby preveril situáciu pred budovou inšpekcie,“ uviedla Túrosová.

Potom, ako sa ukázalo, že je realizovaná akcia, na ktorú bola nasadená zásahová jednotka Úradu hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, požiadal Mikulec policajného prezidenta o preverenie okolností ich nasadenia, a to „vzhľadom na to, že dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby o okolnostiach ich nasadenia nemal žiadnu vedomosť.“

Vo veci zmarenej policajnej akcie už koná aj bratislavská krajská prokuratúra, ktorá vedie dve trestné stíhania. Jedno pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a druhé pre marenie spravodlivosti.

Majú jedného z troch

Policajná inšpekcia obvinila ešte v utorok 20. júla 2021 trojicu Csaba Dömötör, Matej Zeman a Peter Petrov pre trestné činy krivej prísahy a krivej výpovede a marenie spravodlivosti. Všetci traja pritom vypovedajú v kauzách, ktoré vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Dömötör skončil vo väzbe. Medzičasom bol vyčlenený na samostatné konanie a v tomto prípade figuruje už iba ako svedok. Po ďalších dvoch obvinených, Matejovi Zemanovi a Petrovi Petrovovi, je vyhlásili pátranie.