Štatistický úrad o úmrtiach na Slovensku: Nadúmrtnosť klesla, covid sa výrazne podpísal, no rapídne klesol

Štatistický úrad prišiel s číslami ohľadom úmrtí ľudí na Slovensku za posledný rok.

Zdroj: Gettyimages.com, Štatistický úrad SR

BRATISLAVA - Život sa začína, no život sa aj končí a aj takýmto smutným témam sa občas musí venovať pozornosť, a to hlavne, keď neustále zúri pandémia koronavírusu. S najnovšími číslami ohľadom úmrtí ľudí na Slovensku a ich príčinám prišiel v týchto dňoch Štatistický úrad SR (ŠÚ). Grafy sú z hľadiska pandémie pozitívnejšieho charakteru, keďže sa priblížili rokom pred vypuknutím koronavírusu, no stále nie sú optimistické.