Zamestnávatelia vítajú nový zákon: Ďalší LOCKDOWN si nemôžeme dovoliť! Zdravie ľudí je prvoradé

Pri tvorbe a prijímaní protiepidemických opatrení bude môcť Úrad verejného zdravotníctva zohľadňovať aj údaje z digitálneho COVID preukazu. Ak sa začne epidemická situácia na Slovensku opätovne zhoršovať, nemusí ihneď dôjsť k plošnému zatváraniu prevádzok. Zamestnávatelia združení v RÚZ prijaté zmeny vítajú a ocenili snahu vlády opätovne nezatvárať celú ekonomiku.

VIDEO Reakcia poslancov koaličných strán a ministra zdravotníctva s reakciou na schválenie novely zákona o zvýhodnení očkovaných ľudí

Zamestnávatelia ocenili, že ekonomika sa už nezavrie

Firmy vnímajú tento krok pozitívne a veria, že vláda sa poučila z chýb z minulosti a vníma rozsiahle škody, ktoré pandémia a s ňou súvisiace niekoľkomesačné zatvorenie prevádzok zanechalo. Prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga upozorňuje, že štát by mal byť schopný na vývoj pandémie pružne reagovať. "Zdravie ľudí je prvoradé – na tom sa zhodneme zrejme všetci, vrátane občanov, vlády a podnikateľov. Zamestnávatelia sú, rovnako ako počas prvej a druhej vlny, pripravení so štátom plne spolupracovať," uviedol.

Odborníci by mali brať do úvahy individuálne faktory

"Dva roky „života“ s pandémiou však dokázali, že len jedno „univerzálne riešenie“ nie je ani patent na všetko, a ani osvedčená záruka úspechu. Odborníci a vláda by preto pri prijímaní protiepidemických opatrení mali brať do úvahy aj individuálne faktory, ako je práve vakcinácia, vývoj epidemickej situácie v danom regióne a podobne. Túto možnosť už majú, verím preto, že ju aj skutočne uplatnia," dodal prezident RÚZ.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v nedeľu schválili poslanci. Za návrh bolo 77 zo 133 prítomných poslancov, 55 bolo proti a jeden nehlasoval.

Zákon musí ešte podpísať prezidentka

Novela umožňuje ÚVZ alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, prekonaní ochorenia alebo o negatívnom výsledku testu. "Zohľadnenie očkovania pri povolení využívania istých služieb týmto obyvateľom (oproti neočkovaným) aj počas pandémie musí byť upravené primárne zákonom (aspoň vo všeobecnej rovine). Bez zákonného splnomocnenia (na takéto zohľadnenie) pri súčasnej zákonnej úprave ÚVZ SR nesmie vydať takúto vyhlášku zohľadňujúcu očkovanie ako 'priepustku' k službám," argumentovali predkladatelia.

Legislatíva hovorí o zavedení možnosti zohľadňovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení ÚVZ. Zaočkovaní ľudia, tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, a negatívne otestovaní ľudia by mohli po preukázaní sa COVID preukazom využívať „naplno“ služby prevádzkovateľov, ktoré budú inak v rámci protipandemických opatrení obmedzené. Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Novela zákona má platiť od dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov. Podpísať ju ešte musí prezidentka Zuzana Čaputová.