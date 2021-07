AKTUÁLNE Fraška v parlamente: Odvolávanie Mikulca sa presúva na september! Poslanci neprišli do práce

BRATISLAVA - Minister vnútra Roman Mikulec by mal dnes čeliť ďalšiemu odvolávaniu, ktoré iniciovala opozičná strana Smer. Či sa však schôdza nakoniec uskutoční, nie je vôbec jasné.

Ministra vnútra Romana Mikulca mali odvolávať už v sobotu, no nakoniec sa to preložilo na nedeľu ráno. V pléne však nebolo dostatok poslancov a parlament nebol uznášaniaschopný, preto sa pokus o Mikulcovo odvolanie presunulo na pondelok ráno.

Ani v pondelok sa však na dvakrát nepodarilo schôdzu otvoriť. Poslanci Smeru, ani Hlasu neboli prítomní, z opozície prišli len niekoľkí kotlebovci. Michal Šipoš z OĽANO na tlačovej konferencii skritizoval to, že sa poslanci nedostavili do práce a vyzval ich, aby tak do hodiny urobili. "Je pondelok ráno, pracovný deň a poslanci Smeru nie sú v práci," povedal.

Ministra kritizuje Smer okrem iného za rozhodnutie pozastaviť činnosť vyšetrovateľke Diane Santusovej, vedúcej tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vyšetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Naďalej mu vyčíta aj situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulovania vyšetrovaní. „Budeme toľko trvať na odvolaní Mikulca, až sa nám ho podarí dostať z ministerstva,“ vyhlásil predseda Smeru Robert Fico. Ten trvá na tom, že tento človek nemôže ostať vo funkcii.

Aj Sme rodina chce odstúpenie Mikulca

Minister práce Milan Krajniak v nedeľu informoval, že predseda Národnej rady SR a Sme rodina Boris Kollár požiadal partnerov o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady. Riešiť chcú otázku zotrvania Mikulca a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách.

Majú vážne výhrady. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že Kovařík aj Mikulec by mali odstúpiť.