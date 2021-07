Csaba Dömötör bude stíhaný väzobne: Súd rozhodoval necelé tri hodiny

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Okresný súd (OS) Bratislava III vzal do väzby Csabu Dömötöra z kauzy údajného manipulovania vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). OS Bratislava III ho vzal do väzby z dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby, t. j. dôvodnej obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov, a dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Informoval o tom hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.