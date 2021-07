Posledné zasadnutie vládneho kabinetu pred letom: Riešiť budú zákony v školstve či moratórium

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhom novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) chce zefektívniť proces prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, nastať má aj komplexná zmena systému poradenstva a prevencie. Okrem spojenej školy sa umožní aj vznik združenia škôl a školských zariadení ako takzvaný školský klaster.

V novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa rezort školstva zameral najmä na vzdelávanie učiteľov. Zjednodušuje sa aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Zaviesť sa má aj nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom bude podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, o ktorom bude rokovať vláda.

Prehodnotí sa aj skrátenie volebného moratória

Predvolebné prieskumy by mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami. Skrátenie takzvaného volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania vyplýva z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Legislatívne úpravy, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra SR, reagujú na podmienky, ktoré nastanú v roku 2022 pri spojení termínu volieb do orgánov samosprávnych krajov i miest a obcí, rovnako tak do návrhov zmien implementujú poznatky z aplikačnej praxe.

Pohotovostné zásoby by sa mali zvýšiť

Pohotovostné zásoby niektorých výrobkov na riešenie mimoriadnych udalostí či krízových situácií na Slovensku sa zvýšia. Týka sa to napríklad počtu jednorazových ochranných oblekov a štítov, mobilných kontajnerov na núdzové ubytovanie, uterákov či dezinfekčných prostriedkov. Vyplýva to z materiálu Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022 z dielne Správy štátnych hmotných rezerv.

Európsky orgán práce (ELA) bude SR platiť do novembra 2031 za prenájom priestorov na Landererovej 12 v Bratislave symbolické jedno euro ročne. Po tomto termíne by malo podnájomné kopírovať výšku nájomného, ktorú platí MH Invest spoločnosti Landererova 12. Vyplýva to z návrhu zmluvy o podnájme nebytových priestorov pre ELA v Bratislave, ktorý je tiež v programe vlády.

Mýtne systémy v rámci EÚ by sa mali prepojiť

Elektronické mýtne systémy v rámci EÚ by sa mali navzájom prepojiť. Platenie mýta v Únii sa tak má uľahčiť. Počíta s tým novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Vláda bude rokovať aj o tom, že v rámci rozpočtu pre Kanceláriu prezidenta SR sa majú presunúť finančné prostriedky vo výške 60.000 eur. Využiť sa majú na modernizáciu a rekonštrukciu objektov v správe Kancelárie prezidenta SR.