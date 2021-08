Projekt letných škôl umožňuje dovzdelávať deti počas prázdnin, tvrdí prezidentka

"Deťom, ktoré sa nemohli vzdelávať online alebo inou formou, je umožnené, aby mohli vyučovací deficit dohnať počas prázdnin. Hovorili, že sú spokojné. Že je to skôr hravé a zážitkové učenie, bez skúšania a písomiek," povedala Čaputová, ktorá sa stretla so žiakmi druhého stupňa počas hodiny environmentálnej výchovy a žiakmi prvého stupňa počas náuky o knihách. Pri tejto príležitosti opätovne poďakovala všetkým vyučujúcim na Slovensku za zvládnutie situácie, keďže slovenské školy majú podľa nej mimoriadne náročný školský rok. Všetci podľa nej zároveň veria, že budúci školský rok bude lepší. "Veľmi sa mi pozdáva, že by nemalo dochádzať k zatváraniu celých škôl, prípadne len jednotlivých ročníkov alebo tried, pokiaľ by to epidemiologická situácia vynútila," poznamenala Čaputová.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Do projektu sa zapojilo 419 základných a 34 stredných škôl. Cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov spôsobených pandémiou, pripraviť ich na nachádzajúci školský rok a ponúknuť deťom zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity. Veľký dôraz je kladený na upevňovanie vedomostí a zručností.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Súčasťou tohtoročnej letnej školy je povinná vzdelávacia zložka, ktorá musí byť v súlade so školským vzdelávacím programom, a doplňujúca časť zameraná na rozvoj zručností prostredníctvom voľnočasových, socializačných a pohybových aktivít. Projekt je zameraný na každého žiaka, ktorý je ohrozený školským neúspechom. Môže ísť napríklad o doterajších "jednotkárov", ktorých prospech sa zhoršil, pretože ich rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a nemôžu sa im toľko venovať, alebo aj deti, ktorým nevyhovuje dištančný spôsob výučby. Na letných školách sa vyučuje do 27. augusta.