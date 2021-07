Hladina Dunaja stúpa: VIDEO Cez noc sa má zdvihnúť o viac ako dva metre! Blíži sa povodňová vlna

Hladina Dunaja stúpa

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Meteorológovia dnes varovali, že hladina Dunaja by mala k večeru postupne stúpať. Do rána by mala stúpnuť o viac ako dva metre. Dôvodom je povodňová vlna, ktorá sa k nám blíži z Nemecka a Rakúska. Po intenzívnych lejakoch totiž stúpli hladiny riek.