Strany Smer i Hlas kritizujú trest pre policajného funkcionára pre aféru Chovanec

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD i mimoparlamentný Hlas-SD kritizujú trest pre belgického policajného funkcionára v súvislosti so zásahom na letisku vo februári 2018 voči Slovákovi Jozefovi Chovancovi, ktorý následne zomrel. Druhý najvyššie postavený predstaviteľ belgickej federálnej polície André Desenfants dostal disciplinárny trest vo forme dočasného zníženia platu.

Šéf Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) avizoval, že si chce na zasadnutie výboru predvolať veľvyslanca Belgického kráľovstva. Hlas-SD žiada rezort diplomacie, aby v tejto súvislosti začal rokovať. Smer-SD tento trest považuje podľa poslanca strany Ľuboša Blahu za výsmech spravodlivosti a žiada, aby bol prísnejší. Apelujú na prezidentku Zuzanu Čaputovú i ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS), aby v tejto súvislosti začali konať. Blaha zároveň zaslal aj oficiálny list veľvyslancovi Belgického kráľovstva, kde vyjadril pobúrenie nad týmto rozhodnutím.

Blaha i Hlas-SD to považujú za výsmech spravodlivosti aj v kontexte toho, že v Spojených štátoch amerických v prípade vraždy Afroameričana Georgea Floyda odsúdili expolicajta Dereka Chauvina na 22,5 roka väzenia. Hlas-SD to považuje za bezprecedentné rozhodnutie. Hlas-SD označil trest za výsmech práva a hrubú neúctu voči spravodlivosti. "Hlas-SD vyzýva slovenské ministerstvo zahraničných vecí, aby vstúpilo do rokovaní s belgickou stranou a požadovalo spravodlivý trest pre tých, ktorí nesú zodpovednosť za nevinnú smrť slovenského občana Jozefa Chovanca," skonštatovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Disciplinárne opatrenie pre muža číslo dva federálnej polície nasleduje po tom, ako mal vlani pozastavený výkon funkcie na niekoľko týždňov, čo je štvrtá najprísnejšia sankcia pre policajtov v Belgicku. Trest pre Desenfantsa má nakoniec podobu zníženia dvojmesačnej hrubej mzdy, čo je podľa belgického denníka La Derniere Heure strata okolo 1500 eur. Chovanec zomrel po prevoze do nemocnice po tom, ako sa stal obeťou neprimeraného zásahu a tiež neetického správania členov letiskovej polície v cele predbežného zadržania na letisku v belgickom Charleroi vo februári 2018.