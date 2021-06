Krivka sa pomaly láme: Analytici upozornili na dôležitú vec! Sledovať treba tento kľúčový faktor

Podľa analytikov je koronavírus multidisciplinárna záležitosť, ktorá sa netýka len epidemiológov či lekárov. "Je potrebná diskusia mnohých vedných odborov," uviedli s tým, že Slovensko varujú pred dvoma vecami.

Infikovaní aj nové prípady budú rásť

Všetci sledujeme čísla infikovaných. "Tie sú od Veľkej Británie, Portugalska, už aj Španielska a Írska, o Rusku nehovoriac, vysoké. Ekvivalent stoviek, respektívne tisíc denne. Na Slovensku do 5 týždňov. Ale to nie je jediné, čo treba, a už vôbec nie, čo je dôležité sledovať," uviedli s tým, že aj rast nových prípadov bude vysoký tak ako ešte nikdy nebol.

Zdroj: korona.gov.sk

Kľúčový faktor

"Namiesto 1,04 bude 1,40. Je to dôležité sledovať, ale s ohľadom na ohniská a v ohniskách. Žiadne priemery za okresy a za Slovensko nebudú dávať zmysel," napísali analytici. Veľmi okrajovo sa podľa nich bude sledovať nárast nových pacientov v nemocniciach, pričom ide o kľúčový faktor. "Počuli ste niekedy za posledný mesiac to číslo? Nie? Lebo je nízke, nejde z neho strach, je "na pohodu" a súvisí so zaočkovanosťou a s počtom ľudí, ktorí prekonali kovid," uviedli.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Je to podľa nich najdôležitejší a po okresoch a podľa veku na sledovanie a analýzu jediný parameter vo väzbe na počet infikovaných. "Priemerne by to malo byť u nás niekde v jednociferných hodnotách, asi okolo 5 %, lebo málo testujeme a menovateľ bude nízky. Nominálne to bude desať, neskôr v desiatkách denne. K tomu treba sledovať priemerný počet dní strávený pacientom v nemocnici. Mal by byť jednociferný a skôr 7 ako 9. Tých 5 % a 7 sú hneď 2 dobré správy," myslia si.

Krivka sa zlomí, nič to neznamená

Problémom je podľa nich aj COVID automat. Podľa analytikov totiž nezmyselne meria na okresnej úrovni len počty pozitívnych prípadov a na celoštátnej úrovni počty infikovaných, rast tohto parametra a pozitivitu PCR testov a rovnako aj hospitalizácie. "Postupne nás dostane na okresnej úrovni v júli do ružovej a neskôr v auguste do červenej (to je výdaj z okienka a šport len 10 pokope)," uviedli. To, že sa krivka nových prípadov zlomí (alebo zlomila) sa dalo čakať. "Vôbec nič to neznamená. Tak to bolo v UK presne 5. mája na čísle 2020. Odvtedy urobili významný krok k uvoľneniu v máji a júnový posledný odložili na júl," uviedli.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Momentálne Slovensko prekročilo dva milióny zaočkovaných prvou dávkou. "Ku koncu júna sa blížime k 40 %, čo je významná méta. Obe dávky dostalo viac ako 1,5 milióna ľudí, hlavne starších, zdravotne znevýhodnených, z I. línie, kriticky chorých, s diagnózami, veľa v domovoch dôchodcov a v DSS/ZSS-kách. Do 30 dní bude mať obe dávky 2 mil. ľudí a to je super správa," myslia si analytici.

V počte nových prípadov z PCR testov sme sa dostali na 30 denne. Vďaka testovaniu dovolenkárov a detí nad 10 rokov sa čísla zrejme zvýšia. "Nemáme dostatočné kapacity na očkovanie a s prideleným termínom a v čakárni je 100-tisíc ľudí. Samozrejme, že mohli byť k dnešku - ku koncu júna zaočkovaní, ale nebudú, lebo nestíhame "regionálne" v niektorých aj "slabých" okresoch," uviedli s tým, že dobehnúť by sa to malo dať o zhruba dva týždne.

"Dnes je stále Bratislava zaočkovaná rovnako dobre alebo lepšie (53% prvá a 40% druhá dávka) ako Londýn (60% prvá a 39% druhá dávka). Je to dôležité preto, že v Londýne je dnes toľko delty, že podľa COVID Automatu by bol celý ružový s nábehom na červenú s predajom "len cez okienko"," zhodnotili analytici. Bez zmeny COVID automatu to naše okresy čaká pri 150 prípadoch na 100-tisíc obyvateľov za 7 dní, uviedli.

Slovensko sa delte nevyhne

Minulý týždeň u nás identifikovali prvé prípady delta mutácie. Analytik Ivan Bošňák pre Topky takisto potvrdil, že tretia vlna zrejme nastúpi skôr. "Delta sa už u nás určite šíri, čo testovaním zistíme v najbližších dňoch. Predpokladám rast počtu pozitívnych prípadov ešte v júni, krivka ich poklesu sa zlomí na prelome júna-júla," povedal pre Topky analytik Ivan Bošňák.

Berme si príklad od iných

Okrem toho analytici porovnali, ako bojuje s delta mutáciou Veľká Británia a aká je situácia u nás. "Napriek 15-tisíc prípadom nových pozitívnych denne (ekvivalent 1200 u nás) sú povolené svadby bez limitu, dejú sa tam športové, kultúrne a spoločenské akcie aj s desaťtisíc divákmi a účastníkmi. Kľúčové pre Britániu je sledovať počet príjmov nových pacientov do nemocníc," napísali analytici.

Zdroj: FB/Dáta bez pátosu

Práve ten je vďaka zaočkovaniu hlavne ohrozenej a dospelej populácie nízky. "Priemer za posledných 7 dní je 234. A to je 2,5% z priemeru nových prípadov spred týždňa (10-tisíc)," uviedli. V čom je teda problém? Podľa analytikov je v našom COVID automate. Čo sa týka Británia, v bledomodrých oblastiach majú incidenciu nových prípadov viac ako 100 za posledných sedem dní na 100-tisíc obyvateľov, v tmavomodrých je to 200. "Ak Epiteam nezmení platný a vládou prijatý COVID automat, tak bude mať Slovensko v mnohých okresoch problém s ružovými farbičkami a neskôr s červenými farbičkami už v júli a začiatkom augusta," dodali.

"Na rozdiel od Britského rozumného prístupu je totiž Slovensko rigidné a okresy do lepšej farby púšťa pomaly a naopak do horšej rýchlo. Nebolo by to zle (tak to má byť, len to nesmie toľko trvať), ale je to na základe poznania z Mikuláša minulého roku," uviedli. V okolí červeného okresu podľa nich nemôže byť žiaden okres lepšie ako oranžový. "Na zelenú zabudnite. Myjava (červená aj dnes) by vedela príbehy rozprávať."