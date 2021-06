KORONAVÍRUS Veľký sľub Lengvarského! Poslancov uistil, že COVID pasy Slovensko stihne zaviesť do 1. júla

Počas dňa Lengvarský apeloval na verejnosť, aby sa do systému po jeho spustení ľudia nehlásili, ak to naozaj nepotrebujú súrne z dôvodu cestovania. Vysvetlil, že systém bude nastavený tak, aby uniesol väčší nápor ľudí, no pri veľkom množstve ľudí, ktorí by len chceli skúsiť jeho funkčnosť, by mohlo dôjsť k dočasnému znefunkčneniu.

"Môžem vás s plnou vážnosťou upokojiť," reagoval na otázku o tom, či stihne Slovensko spustiť COVID pasy do sľubovaného 1. júla. Dodal, že tzv. green pas spustia už skôr, ako je sľubovaný termín, a to od 26. júna. Systém bude podľa jeho slov okrem očkovania schopný riešiť aj PCR testovanie, ktoré sa ukladá v systéme ezdravie. "Pokiaľ testovaný bol pozitívny, automaticky systém generuje, že je 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19," povedal Lengvarský.

Teda to bude podľa jeho slov aj potvrdenie o prekonaní ochorenia. "PCR testovanie je vyriešené, bude fungovať k dátumu, ktorý sme sľúbili. Jediné, na čo využijeme prechodné obdobie, bude antigénové testovanie, ktoré bude sfunkčnené do 9. júla." "Musia nabehnúť nové testovacie miesta, ktoré budú musieť byť zapojené do toho celého. Ale keďže platnosť antigénového testu je len 72 hodín vo väčšine krajín, tam ten problém nie je taký veľký," dodal.

Otázka o COVID pasoch pôvodne smerovala na vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí). Tá sa však ospravedlnila zo štvrtkovej Hodiny otázok v NR SR a jej odpoveď nezaradenému poslancovi Tomášovi Valáškovi prečítal práve Lengvarský. Remišová v odpovedi uviedla, že z hľadiska funkčnosti systému už úspešne vykonali testy na predprodukčnom prostredí riešenia a neukázali sa závažné chyby. Spustiť mali podľa jej slov už aj testy na produkčnom prostredí. Remišová v odpovedi rovnako uistila plénum, že SR bude pripravená vydávať COVID certifikáty o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 v slovenskom aj anglickom jazyku k 1. júlu 2021.

Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa dohodli, že COVID pasy sa formálne zavedú od 1. júla na obdobie 12 mesiacov. Nebudú podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebudú sa považovať za cestovný doklad ako taký. Majú uľahčiť cestovanie v rámci EÚ a prispieť k hospodárskemu oživeniu po koronakríze. Pre tie krajiny Únie, ktoré budú potrebovať viac času na prípravu, bude možné využiť ešte šesťtýždňové prechodné obdobie.