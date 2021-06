Poslanci pokračujú v rokovaní aj v utorok: Čakajú ich návrhy rezortu zdravotníctva

Návrh hovorí o zriadení Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, fungovať by mal od roku 2022. Mali by sa mu zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré by sa mali hradiť z verejného zdravotného poistenia. Zaoberať by sa mal tými, ktorých dosah na rozpočet je viac ako 1,5 milióna eur ročne.

Okrem toho by sa mali poslanci v utorok venovať aj novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Hovorí o rozšírení Národného registra zdravotníckych pracovníkov o ďalšie údaje a tiež o vytvorení Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Novela je v druhom čítaní, poslanci by o nej mali na tejto schôdzi aj definitívne rozhodnúť.