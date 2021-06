Polícia našla 3 osoby z Bangladéša a jedného Inda: Požiadali o udelenie azylu

Traja cudzinci z Bangladéša mali odletieť 5. mája do Dubaja. Ich cesta bol organizovaná formou prevádzačstva. "V domovskej krajine zaplatili prevádzačovi viac ako 15.000 eur za osobu za to, že ich dostane do Francúzska," povedala Bárdyová. Dodala, že po prílete im však prevádzač zobral cestovné doklady a mobilné telefóny.

Z Dubaja ďalej cestovali loďou a potom prestúpili do auta, viezli ich ukrytých v kufri, v návese nákladného auta a prešli aj peši. "Po celej trase v Európe vôbec netušili, v ktorej krajine sa nachádzajú. Po dvoch týždňoch strastiplnej cesty ich objavili slovenskí policajti," tvrdí Bárdyová.

Pokračuje, že Ind odletel pred 20 dňami z domovskej krajiny a jeho cieľovou krajinou malo byť Rakúsko. Prevádzačom zaplatil približne 17.000 eur. "Po vystúpení z lietadla ho čakal neznámy muž, ktorý mu zobral cestovný doklad a organizoval ďalšiu cestu," podotkla Bárdyová. Opisuje, že Ind cestoval asi štyri dni osobnými autami, potom ho z jedného vyhodili, zbili a keď sa prebral, putoval peši lesom a opäť stratil vedomie. Policajti mu podľa Bárdyovej ihneď zabezpečili lekárske ošetrenie. "Z dôvodu obáv o svoje životy sa cudzinci nechcú vrátiť do svojich domovských krajín a požiadali o udelenie azylu na území SR," uviedla hovorkyňa.