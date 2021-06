VIDEO Predsedníčka Remišová v úzkych: Líderka Za ľudí nevedela nájsť odpoveď na jednoduchú otázku!

VIDEO Remišová v relácii Na telo:

Šéfka Za ľudí bola hosťkou v diskusnej relácii Na telo plus. Na poslednej rubrike však pohorela, keď od moderátora dostala jednoduchú otázku, či je vylúčené, že sa pri budúcich voľbách objaví opäť na kandidátke OĽaNO, ako tomu bolo v minulosti. Otázka zrejme padla aj z toho dôvodu, keďže situácia v strane Za ľudí je stále mimoriadne napätá.

Neisté odpovede

"Ja som v strane Za ľudí a plánujem presadzovať hodnoty a priority strany Za ľudí," zahovorila najskôr otázku Remišová, no moderátor stále dobiedzal. "Verím, že strana Za ľudí prežije aj ďalšie voľby a pôjdem do volieb ako strana s naším silným programom," na čo už moderátora prešla trpezlivosť a spýtal sa jej, či nemôže jasne odpovedať.

"Ja som to povedala úplne jasne, chceme ísť do volieb ako strana s jasným programom. Ja som vám povedala, čo je cieľom. Cieľom je, aby sme išli do volieb ako strana Za ľudí a strana zjednotená, máme silné štruktúry a odborníkov," opäť neodpovedala Remišová no po treťom opakovaní otázky sa už konečne odhodlala na odpoveď. "Neviem si to predstaviť," odpovedala Remišová na to, či sa objaví na kandidátke OĽaNO.