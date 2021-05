Gabčík patrí medzi významné osobnosti, na ktoré môžeme byť hrdí, uviedol Naď

RAJECKÉ TEPLICE - Generálmajor Jozef Gabčík, priamy účastník atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v Prahe, patrí medzi málo veľmi významných, historických osobností, na ktoré môžeme byť hrdí, a to absolútne oprávnene. Uviedol to v sobotu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po pietnom akte pri pomníku Jozefa Gabčíka v Rajeckých Tepliciach v Poluvsí pri príležitosti výročia operácie Antropoid.

"Svojou činnosťou počas jeho krátkeho života preukázal, aké má morálne hodnoty, ako mu záleží na demokracii, slobode," vyzdvihol Naď. Úspešnou realizáciou operácie pri atentáte na Heydricha v Prahe podľa neho Gabčík zmenil dejiny. "To reflektujeme v tom, že dnes môžeme žiť v slobodnom a demokratickom štáte. Je to vec, na ktorú nemôžeme zabudnúť a nikdy na to nezabudneme," dodal.

Pamiatku Gabčíka si pripomenul i minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý deväť rokov slúžil v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, rovnako sa niekoľkokrát zúčastnil i bežeckého memoriálu, ktorý je súčasťou spomienkového podujatia, raz aj ako pretekár. "O mojom vzťahu k 5. pluku a Jozefovi Gabčíkovi sa teda nedá pochybovať. Som hrdý, že som tu mohol slúžiť a veľmi si vážim, čo spravil," podotkol Lengvarský.

Memoriál Jozefa Gabčíka je pre Sily pre špeciálne operácie každoročne veľmi významnou udalosťou, aktuálneho 27. ročníka sa zúčastnilo viac ako 300 bežcov, čo dáva absolútne zásadnú predstavu o tom, že robia správnu vec a pripomínajú si výročie generálmajora Jozefa Gabčíka takouto formou, dodal veliteľ Síl pre špeciálne operácie Branislav Benka.