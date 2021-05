Brutálny útok na východe: Muž (25) fyzicky napadol svoju priateľku a jej rodičov

Ako priblížil, v piatok (21. 5.) večer bola policajná hliadka vyslaná k jednému z rodinných domov na Maybaumovej ulici v Prešove, kde malo dochádzať k potýčke medzi obvineným, jeho priateľkou a jej rodinou.

"Obvinený mal fyzicky napadnúť 24-ročnú priateľku, ako aj jej rodičov. Zároveň sa im mal vyhrážať zabitím. Vo chvíli, keď policajti voči mužovi chceli použiť donucovacie prostriedky, napadol aj ich. Jedného kopol do hrudníka a udrel do nohy, rebier a ramena a druhého udrel do líca a poranil mu zápästie. Vyšetrovateľ obvineného zadržal a umiestnil do cely policajného zaistenia," povedal Džobanik s tým, že muž zároveň čelí aj trestnému stíhaniu za prečin nebezpečného vyhrážania.