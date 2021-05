Polícia vyšetruje podozrenie z vydieračského únosu košického notára

„V danej veci sú vykonávané procesné úkony, preto bližšie informácie nateraz poskytovať nebudeme, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania,“ uviedla hovorkyňa. Potvrdila tiež, že polícia 1. mája prijala oznámenie o nezvestnosti notára a vyhlásila po ňom pátranie. „Nasledujúci deň 2. mája sa osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie, dostavila na útvar Policajného zboru, kde podala vysvetlenie. Vzhľadom na to, že dôvody pátrania pominuli, pátranie bolo odvolané,“ konštatovala.

Podľa denníka Korzár sa Kavečanský mal stať obeťou trestného činu. S odvolaním sa na policajný zdroj denník uviedol, že keď prišiel 30. apríla na overenie podpisu do jednej z obcí v okrese Košice-okolie, zastalo pri ňom neznáme vozidlo a dve osoby ho pod hrozbou ublíženia jeho rodine prinútili sadnúť do auta a vrátiť sa do Košíc. Údajne z trezora vo svojom úrade musel vybrať štyri milióny eur v hotovosti, a tie 1. mája odviezť na odpočívadlo do Rakúska, po čom ho mali únoscovia prepustiť.