Verejné obstarávania boli niekoľkokrát kontrolované, tvrdí László Sólymos

Budaj zrušil verejné obstarávanie na sanáciu toxických jazier v Predajnej z roku 2018. Dôvodom bolo, že podmienky súťaže boli nastavené diskriminačne a zamedzilo sa tým konkurencieschopnosti. Minister má vyhlásiť novú súťaž. Teórie o diskriminácii zahraničných účastníkov pri verejnom obstarávaní sú podľa Sólymosa zavádzajúce.

Súčasne platná legislatíva stanovuje, že pri viacerých činnostiach súvisiacich so sanáciou envirozáťaží je potrebná odborná spôsobilosť. O udelenie takejto odbornej spôsobilosti môžu požiadať aj zahraničné subjekty. "Navyše, zrušenie tejto podmienky by, naopak, diskriminovalo slovenské subjekty. Pretože zahraničné firmy by mohli vykonávať potrebné práce bez osvedčenia, domáce len s osvedčením, lebo im to prikazuje zákon," podotýka Sólymos.

Budaj si vie predstaviť, že by sanáciu robili organizácie spadajúce pod ministerstvo, ako sú Vodohospodárska výstavba (VV), Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) či Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. "Považujem za ťažko zrealizovateľný plán, aby VV a SVP odčerpávali vodu z gudronových jám v Predajnej. Nejde o vodu, ide o nebezpečný odpad a ani jeden z týchto podnikov nemá skúsenosť v tejto oblasti," poukazuje exminister.