Mladá vodička (22) nafúkala za volantom 2,8 promile

Obvinená sa mala nehody dopustiť dve a pol hodiny po polnoci na Laboreckej ulici v Humennom. "Viedla osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz, pričom sa plne nevenovala vedeniu vozidla, zišla s ním mimo vozovku, kde narazila do dopravnej značky, následne narazila do stĺpu verejného osvetlenia a neminula ani betónovú lavičku," priblížila Ligdayová s tým, že mladú ženu policajti po dychovej skúške obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.

Škodu vzniknutú nehodou vyčíslili na motorovom vozidle na 3500 eur, na lavičke, dopravnej značke a stĺpe verejného osvetlenia na spolu 1650 eur.