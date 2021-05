KORONAVÍRUS Po vstupe do Slovinska nie je povinná karanténa ani negatívny test

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AFP - Ina Fassbender

BRATISLAVA - Osoby prichádzajúce zo SR môžu vstúpiť do Slovinska bez nutnosti absolvovania karantény a preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Platí to od 15. mája, keď bola SR zaradená do slovinského žltého zoznamu krajín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe.