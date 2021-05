Rozdelenie OKRESOV potešilo aj analytikov: Dobré správy pre šport i svadby! COVID automat čakajú zmeny

Od pondelka už totiž budeme na Slovensku mať viac ako polovicu okresov v ružovej farbe, čo znamená, že sa budeme riadiť už len regionálnym COVID automatom. Výborné správy sú to pre ľudí, ale aj pre analytikov z Dát bez pátosu. COVID automat však ešte prejde zmenami.

Konečne sme zladení

Zdá sa, že farby okresov sú konečne zladené. "Ďakujeme za rozumné rozhodnutie a presun celého Slovenska do I. stupňa celonárodného varovania (farba ružová). Ružových je najviac z okresov (44), čo je viac ako polovica. Z veľkých krajských miest je Nitra dokonca žltá, Bratislava, Žilina a Košice ružové, Trenčín, B. Bystrica, Trnava a Prešov červené," skonštatovali analytici.

Podľa COVID automatu to znamená, že v ružových okresoch už môžu ísť do školy aj stredoškoláci. "Nestretnú sa s maturantami, lebo tí minulý a tento týždeň skončili. Internáty rovnako otvorené s 1 ubytovaným na izbe," uviedli. Kolektívne športy by mali byť už bez limitu, momentálne môže v interiéri cvičiť šesť ľudí plus tréner. "To je mega dobrá správa pre všetky kolektívne športy," tešia sa analytici. Rovnako dobrá správa je to pre obrady, keďže v ružových okresoch už môže byť viac ako 6 ľudí na obrade. "A to už vyzerá aj na drobné svadby," dodali.

Platiť bude regionálny COVID automat

Ak sa dobrá situácia udrží, v hre je vypnutie celonárodného COVID automatu, povedal včera na tlačovke šéf Inštitútu zdravotných analýz. Prejdeme tak na regionálny COVID automat a jednotlivé okresy sa budú riadiť podľa pravidiel platných pre daný okres podľa farby, v akej sú. Jediný okres, ktorý si od minulého týždňa pohoršil, sú Sobrance. Prešli z ružovej do červenej fázy.

"Budúci týždeň už máme dva okresy, ktoré napĺňajú oranžovú farbu," povedal Mišík. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že sa nejde presne podľa pravidiel súčasného COVID automatu. Týka sa to zákazu vychádzania. Lengvarský chce, aby sa ešte udržal zákaz vychádzania, aby sa nestalo, že sa zhorší situácia. Podľa covid automatu by už nemal platiť. Upozornila na to aj Veronika Remišová s tým, že minister zdravotníctva a hlavný hygienik presadili ešte jeho predĺženie.

Nový COVID automat

Lengvarský predložil na vláde návrh nového COVID automatu, zatiaľ sa ním však vláda nezaoberala. "Dostali čas na zapracovanie svojich pripomienok a dopracovanie jednotlivých semaforov (športových, školských atď.). Do piatku majú mať všetky pripomienky u nás, v stredu bude v programe vlády," uviedol minister. Všetky čiastkové semafory a nové podmienky sa zapracujú do celku. Presné podmienky pre jednotlivé okresy tak budú známe zrejme budúci týždeň po rokovaní vlády.

