OČKOVANIE NA SLOVENSKU Problémy pokračujú! Meškajúce termíny, zmätočné informácie: Seniori čakajú aj mesiac

BRATISLAVA - Keď sa spustila Čakáreň na očkovanie, do ktorej sa mohli zaregistrovať všetci od 16 rokov, nikto si ani len nepomyslel, že práve tí najmladší, dostanú termín na očkovanie medzi prvými. Ministerstvo im neskôr, po statuse expremiéra Igora Matoviča, termíny zrušilo. To však nie je jediný problém a škandál, ktorý sprevádza očkovanie na Slovensku.

Vedeli ste o tom, že ak sa registrujete na očkovanie a nepríde vám termín do desiatich dní, registráciu máte zrušiť a vytvoriť nanovo? Takúto infomáciu totiž dostali viacerí na infolinke NCZI, keď sa dožadovali vysvetlenia, prečo ich rodičia a starí rodičia nemajú ani mesiac od registrácie pridelený termín očkovania.

"Ja som registrovala svoju 66-ročnú babku a rovnako starého dedka asi pred mesiacom. Doteraz mi neprišiel termín prvého očkovania. Keď som zisťovala, kde je problém, na infolinke mi povedali, že registráciu mám zrušiť a vytvoriť nanovo. To ale nikde predtým nebolo povedané. Termín nemá doteraz," povedala pre Topky Michaela. S otázkou, ako dlho momentálne čakajú ľudia na pridelenie termínu, sme sa obrátili aj na NCZI.

"Vzhľadom na priorizáciu očkovania podľa veku a aj podľa zoznamu chronicky chorých pacientov nie je možné určiť a odpovedať na otázku „ako dlho sa momentálne čaká na termín“. Dĺžka čakania je závislá na výbere miesta, na počte starších ľudí prihlásených do čakárne a aj na kapacitách vakcinačných centier. Preto tieto informácie, nakoľko by mohli byť zmätočné a reflektujúce iba aktuálny stav v danej chvíli (a nebolo by teda možné si „vyrátať“ dĺžku čakania pre ľudí v jednotlivých okresoch, pretože sa stále môžu prihlásiť na to isté miesto aj starší záujemcovia o vakcínu), nie sú verejnosti sprístupnené," povedala Veronika Bauch, hovorkyňa NCZI.

Pýtali sme sa aj to, či je možné, že ľudia dostali na infolinke NCZI informáciu, že ak nepríde termín očkovania do desiatich dní od registrácie, majú žiadatelia registráciu zrušiť a vytvoriť nanovo.

"Nie je to tak. Nie je možné určiť ktoré Call Centrum túto informáciu poskytlo a či sa tak stalo naozaj," odpovedala hovorkyňa. NZCI sme so súhlasom respondenta poskytli aj telefónne číslo, z ktorého na infolinku volal, aby si to mohli preveriť. Na vyjadrenie čakáme.

Michaele tak neostáva zrejme nič iné, ako ďalej čakať, kedy jej starým rodičom pridelia termín. "Od druhej registrácie už uplynulo deväť dní a my stále čakáme. Tak neviem teraz, či to mám opäť zrušiť a vytvoriť nanovo," povzdychla si Miška.

Seniori čakajú na termíny

Podobnú skúsenosť s tým, že ak nepríde termín očkovania do desiatich dní, tak sa má registrovať znova, má aj 43-ročný Peter (meno sme na jeho žiadosť zmenili, skutočné máme v redakcii k dispozícii). Ten zaregistoval svoju 62-ročnú mamu a podobne ako Michaela, aj on márne čakal na pridelenie jej termínu. "Mamu som registroval prvého apríla a ani 28. apríla ešte nemala pridelený termín. Tak som sa pokúšal dopracovať k infomáciam, prečo to tak dlho trvá," povedal Peter.

"Ja som sa pýtal na infolinke, tam ma odkázali na sekretariát ministerstva zdravotníctva, kde mi zase poskytli mail, na ktorý som mal napísať. Tak som im napísal a opäť som dostal odpoveď, aby som kontaktoval infolinku," opísal svoju skúsenosť.

Zdroj: Tip čitateľa

Márne čakanie na druhú vakcínu

Problém s termínom na očkovanie riešil aj 29-ročný učiteľ Adam. Keďže učitelia boli zaradení medzi kritickú infraštruktúru, on aj jeho mama boli očkovaní vakcínou AstraZenaca prioritne. Po desiatich týždňoch čakali obaja na druhú dávku vakcíny. Na prekvapenie však prišla SMS správa s termínom len Adamovej mame.

"Volal som teda na infolinku, že čo mám robiť. Bolo mi povedané, že mám čakať, že nemajú Astrazenecu. Na štadióne v Bratislave mi vynadali, že či nesledujem médiá," krúti hlavou Adam. Opäť sme sa pýtali NCZI, prečo neboli pozvaní na druhú dávku vakcíny všetci učitelia.

Zdroj: TASR/Christopher Neundorf/dpa

"Zamestnanci NCZI priebežne kontrolujú dáta, ktoré do systému nahrali priamo vakcinačné centrá, kde bola učiteľom podaná prvá dávka, a všetci učitelia, ktorých vakcinácia bola NCZI zo strany vakcinačných centier potvrdená, dostanú termín druhého očkovania," odpovedala hovorkyňa.

Adam sa preto vyskúšal zaregistrovať cez stránku Bratislavského kraja. To sa, zdá, bolo nakoniec úspešné, keďže mu termín na druhú dávku prišiel do pár dní.

Župám dochádzajú vakcíny

Za problémy s prideľovaním termínov môže aj nedostatok vakcín. Župani sa obávajú, či bude dosť vakcíny AstraZeneca na preočkovanie druhou dávkou. V podcaste V redakcii to povedal predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Štát si podľa neho na preočkovanie neodložil vakcíny a teraz sa musí spoliehať na to, či príde sľubovaná dodávka. Prvou dávkou vakcíny AstraZeneca sa tento víkend v Trnavskom kraji už očkovať nebude.

V máji má pritom na Slovensko dorazi viac ako 300-tisíc dávok vakcíny AstraZeneca. Najviac, vyše milión dávok má doraziť od spoločnosti Pfizer/BionTech, ktorej podľa prieskumov na Slovensku dôveruje najviac ľudí. Na Slovensku sa však najviac očkuje práve AstraZenecou, keďže je u nás určená pre vekové skupiny 18-59 rokov.