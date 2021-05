Opoziční poslanci dôvod na predĺženie núdzového stavu nevidia: Koalícia rešpektuje odborníkov

Vetrák tvrdí, že v klube OĽANO majú v otázke núdzového stavu jasno a jeho predĺženie podporia. Leščáková uviedla, že by v strane boli radi, keby sa už núdzový stav nemusel predlžovať. Hovorí však, že si počkajú na informácie od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), ktorý ich oboznámi s najaktuálnejšou pandemickou situáciou. Šutaj Eštok a Blaha kritizovali situáciu ohľadom prosociálnej a prorodinnej politiky terajšej vlády. Zopakovali, že jej opatrenia sú chaotické. Tvrdia, že koalícia obmedzuje voľný pohyb občanov, obviňujú ju z porušovania ľudských práv. Zhodli sa, že treba ukončiť celoplošné testovanie. "Okamžite to musíme zastaviť," povedal Blaha. Financie, ktoré sa naň vynaložili, sa podľa nich mohli použiť napríklad ako dávka na nezaopatrené deti vo výške 300 eur.

Obaja vyčítajú koalícii, že programové vyhlásenie vlády (PVV) nereflektuje pandémiu nového koronavírusu. Označili ho ako "sci-fi" či "zdrap papiera". Vetrák povedal, že pomoc ľuďom by sa mala realizovať legislatívnymi zmenami viacerých zákonov. Leščáková poznamenala, že programové vyhlásenie sa oproti minuloročnej verzii aktualizovalo. Vidí rozdiel v prístupe terajšej vlády k PVV a v prístupe bývalého premiéra a terajšieho nezaradeného poslanca z Hlasu-SD Petra Pellegriniho, ktorý pri preberaní vlády nereagoval na vtedajšiu situáciu, spojenú s vraždou novinára Jána Kuciaka a následnými protestmi. Na margo vakcíny Sputnik V Leščáková pripomenula, že vakcína musí byť preverená. Súhlasí s tým, aby ľudia mali možnosť výberu očkovacej látky. Za najdôležitejšie považuje, aby sa ľudia dali zaočkovať.

Pokiaľ by bol Sputnik V zaregistrovaný Európskou liekovou agentúrou, koaličná poslankyňa by sa ním dala zaočkovať. Vetrák si myslí, že Slovensko malo upozorniť ruskú stranu na potrebu zverejniť zmluvu. Podľa jeho slov sa pri jej tvorbe za vzor brala maďarská zmluva, ktorú SR vylepšila. Podľa Blahu a Šutaja Eštoka by sa mali zverejniť aj zmluvy, ktoré sa týkajú vakcín od iných výrobcov. Zmluvu s Ruskom považuje Blaha za nevýhodnú pre Slovensko. Očkovať by sa Sputnikom podľa neho však určite malo. Podľa Šutaja Eštoka najviac vedia o tejto vakcíne "prasiatka v Šarišských Michaľanoch". Obaja poslanci si myslia, že pri vyjednávaniach s ruskou stranou zlyhal najmä terajší minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO).