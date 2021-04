KORONAVÍRUS Ďalšie predlžovanie núdzového stavu: Proti je aj SaS! Je to neefektívne, ponúkame riešenie

Koaličná SaS navrhuje namiesto predĺženia núdzového stavu novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzový stav. Vláda by mala o predlžovnaí núdzového stavu rozhodnúť v stredu, dnes by o tom mala diskutovať Pandemická komisia.

VIDEO Pandemický zákon by mal byť pripravený do konca mesiaca

Je to neefektívne

Za neefektívne považuje strana plošné testovanie a zákaz vychádzania po ôsmej večer. "Namiesto predĺženia núdzového stavu, ktorý v sebe zahŕňa testovanie a zákaz vychádzania po 20.00 h, sme premiérovi Eduardovi Hegerovi navrhli novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Tá by umožňovala ukladať pracovnú povinnosť mimo núdzový stav a v súlade s Ústavou SR. Nevidíme žiaden dôvod pokračovať v neefektívnom testovaní a zakazovaní chodiť ľuďom napríklad behať po ôsmej večer, keď je ešte svetlo," skonštatoval predseda SaS Richard Sulík. Predstavitelia SaS sa podľa stanoviska strany na zasadnutí vlády zoznámia s dôvodmi, pre ktoré by mal byť opätovne predĺžený núdzový stav.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Za ľudí sa bude riadiť na základe názoru odborníkov

Členky vlády za stranu Za ľudí sa pri hlasovaní o predĺžení núdzového stavu rozhodnú na základe názoru odborníkov v pandemickej komisii a názoru ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Uviedla to vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová s tým, že očakáva predloženie pandemického zákona, ktorý má nahradiť núdzový stav. Remišová tiež navrhuje, aby zákaz vychádzania platil od 22.00 h.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Minister zdravotníctva musí podľa Remišovej odôvodniť, prečo je núdzový stav nevyhnutný. Prehodnotiť by sa mali aj ďalšie opatrenia. "Zároveň si však myslíme, že by sa mal v krátkom čase prehodnotiť COVID automat a pravidelné testovanie, ktoré by malo byť povinné len v lokalitách zvýšeného výskytu koronavírusu a rovnako budeme žiadať upraviť zákaz vychádzania, ktorý by sa mal posunúť na neskoršiu hodinu, napríklad by mohol platiť od 22.00 h," skonštatovala šéfka Za ľudí. Strana tiež očakáva, že ministerstvo zdravotníctva v krátkom čase predloží pandemický zákon. Ten by mal definitívne nahradiť núdzový stav, "ktorý by sa mal využívať skutočne len vo výnimočných prípadoch".

Proti je aj Sme rodina

Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár je takisto proti tomu, aby sa núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu predlžoval. Nevylúčil však, že ho kolegovia presvedčia o opaku. "Možno ma argumentmi presvedčia kolegovia a za to zahlasujem, ale dnes som nastavený tak, že by sme to nemali ďalej posúvať," skonštatoval Kollár. Zdôraznil, že ho presvedčia len pádne argumenty, spoločnosť by už však podľa neho nemala byť znova núdzovým stavom traumatizovaná. Poukázal na uvoľňovanie ďalších opatrení, pripomína aj práva a slobody ľudí.

Zdroj: Topky/Maarty

Musíme to predĺžiť

Vláda bude o predlžovaní núdzového stavu rozhodnúť v stredu. Predseda vlády Eduard Heger to uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že Slovensko napriek zlepšeniu sa pandemickej situácie ešte nie je pripravené na jeho zrušenie. "Musíme to predĺžiť," zdôraznil Heger, ktorý si uvedomuje, že núdzový stav nie je pre nikoho príjemný, jeho opatrenia však považuje za nevyhnutné na ochranu zdravia a životov v súčasnej situácii. Heger pripomenul, že vzhľadom na riziko nových, nákazlivejších mutácií nového koronavírusu je potrebné byť naďalej obozretnými.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zároveň uviedol, že v nasledujúcom týždni sa do medzirezortného pripomienkového konania dostane aj pripravovaný pandemický zákon. Premiér v diskusii avizoval aj blížiacu sa zmenu testovacej stratégie. Priznal, že súčasný stav a systém testovania je na hranici efektivity. "Myslím si, že najbližšie dva týždne sa bude rozhodovať, ako by to malo vyzerať, na aký spôsob testovania by sa prešlo," povedal. Ocenil, že pri vakcinácii Slovensko prekročilo milión zaočkovaných, očakáva, že v ďalšom období príde jasná a zrozumiteľná očkovacia kampaň.