Takto ste prezidentku Čaputovú ešte nevideli: VIDEO Zabudnite na šaty a palác, dnes to bola drina a mozole!

Program je jasný - bolo nutné vysadiť 1200 stromov pri obci Limbach na úseku, ktorý vznikol po kalamite v roku 2010. Sadilo sa na lesnom pozemku v správe Lesov SR na území, ktoré v roku 2010 zasiahla veterná smršť. Prezidentka pri tejto príležitosti okrem iného zasadila spolu s generálnym riaditeľom Lesov SR Tomášom Čukom aj pamätný strom v miestnom miniarboréte.

Ide o klimatickú krízu, hovorí prezidentka

"Dnes sme tu spolu s mojimi kolegami počas tohto krásneho počasia predovšetkým kvôli klimatickej kríze," odôvodňuje svoju činnosť na pozemku Čaputová. "Podmienky na našej Zemi sa neustále menia. Súčasťou toho musí byť aj aktívny prístup štátu, aby sme redukovali emisie," vysvetľuje hlava štátu.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Zamestnancov paláca si zobrali do parády

"Robíme konkrétne kroky, aby sme tieto emisie vykompenzovali, a to, čo sa nám vykompenzovať nepodarí, to musíme dohnať vysadením 1200 stromov ročne. Toto je prvá výsadba ktorú máme, minulý rok sa nám to kvôli opatreniam na jeseň nepodarilo," povedala prezidentka. "Učili nás to robiť (sadenie), to nie je samozrejmosť, preto som vďačná spolupracujúcemu tímu," pochvaľovala si Čaputová.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Vyplýva to zrejme aj z verejného záväzku prezidentky vysadiť každoročne približne 1300 stromov ako kompenzáciu za časť emisií, ktorých produkcii sa nie je možné vyhnúť. To je súčasťou dávnejšie ohláseného plánu KP SR stať sa do roku 2030 prvou uhlíkovo neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku.

Prečo práve na tomto mieste?

Vhodné sadenice, ale aj samotnú lokalitu vybrali Lesy SR, ktoré majú toto územie v správe. "Lokalita bola vybraná preto, lebo tu v roku 2010 bola vetrová kalamita. Stále tieto plochy nie sú zabezpečené mladým lesným porastom. Treba ich stále dosádzať," vysvetlil generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka. Sobotnou výsadbou vyslala podľa neho hlava štátu jasný signál, že si váži prácu lesníkov. "Jej hlboké cítenie k ekológii je naozaj známe," podotkol Čuka s dôvetkom, že les treba vysádzať a o les sa treba aj starať.