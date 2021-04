KORONAVÍRUS Na očkovanie je možné prihlásiť sa aj do centra v Michalovciach

"Ak bude v čakárni prihlásený dostatočný počet ľudí, Košický samosprávny kraj (KSK) spustí jeho prevádzku," potvrdil v piatok predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že ministerstvo zdravotníctva v piatok otvorilo elektronickú čakáreň pre michalovské centrum, prihlasovať sa môžu ľudia nad 40 rokov. V priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova chcú očkovať 1000 ľudí denne, aktuálne vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. "V prevádzke tu bude osem registračných a päť vakcinačných kójí. Počas jedného očkovacieho dňa bude k dispozícii tím takmer 20 ľudí vrátane zdravotníkov či dobrovoľníkov," priblížil Trnka.

V rámci systému prihlasovania náhradníkov na očkovanie začal KSK spolupracovať so zdravotnými poisťovňami. Tie automaticky zaradia do zoznamu náhradníkov ľudí, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR. Znamená to, že zdravotná poisťovňa vyberie do náhradníckeho systému aj chronicky chorých alebo ťažko zdravotne postihnutých pacientov, ktorí doposiaľ nespĺňali podmienky na prihlasovanie z dôvodu veku.

Ako ďalej informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková, kraj v priebehu budúceho týždňa spustí aj mobilnú očkovaciu službu, ktorá bude očkovať ľudí so sťaženým prístupom do zdravotníckych zariadení či očkovacích centier. Medzi prvými by mali byť takto zaočkovaní klienti zariadenia Oáza v Bernátovciach. Po zariadeniach sociálnych služieb bude mobilná očkovacia služba KSK očkovať aj seniorov či ľudí s pohybovými problémami.

V rámci Slovenska je v Košickom kraji najnižší počet zaočkovaných klientov zariadení sociálnych služieb. K 12. aprílu bolo v rámci 87 takýchto pobytových zariadení preočkovaných iba 26 percent klientov, aspoň prvú dávku vakcíny dostalo 56 percent klientov.