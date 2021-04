Chýbajú vám peniaze pred výplatou? Máme pre vás zaujímavé riešenie

BRATISLAVA - Na Slovensku žije značná časť ľudí od výplaty do výplaty. Výdavky majú presne rozplánované tak, aby vystačili s peniazmi až do momentu, keď pípne SMS správa o príchode ďalšej mzdy. Niekedy sa však počas mesiaca objaví pár mimoriadnych a nečakaných výdavkov. Poradíme vám, čo môžete v podobných prípadoch urobiť.

Každý situáciu, keď mu pred výplatou pár eur chýba, rieši inak. Niekto si požičia od kolegu, iný si vezme z obálky či zo sporiaceho účtu, kde si šetrí na dovolenku. Ak sa však odtiaľ iba berie a nevracia, problém sa odkladá na neskôr.

Pomôže povolené prečerpanie na účte

Vhodnejším riešením môže byť bankový účet s možnosťou povoleného prečerpania – peniaze viete využívať nad rámec zostatku na svojom účte. Znamená to, že môžete ísť, ľudovo povedané, do mínusu. Možno si poviete, že zbytočne budete platiť úroky. To však nie je pravidlo. Niektoré banky ponúkajú možnosť prečerpania aj bezúročne, a to dokonca hneď pri otvorení účtu.

Ktorú banku si vybrať?

Ak vám občas chýba na preklenutie posledných dní do výplaty pár eur, pomôže vám Parádny účet od Raiffeisen banky. Vďaka nemu môžete ísť do mínusu až do 50 eur bez toho, aby ste platili akékoľvek úroky. Momentálne navyše každému novému majiteľovi Parádneho účtu banka vyplatí až 30 eur ako bonus. Ako klienti musíte v prvom rade podať žiadosť o povolené prečerpanie, ktoré sa v banke nazýva Rezerva. Následne je potrebné počkať na jeho schválenie.

V prípade potreby až 2 000 eur – a to hneď

Rezerva môže byť pre vás nielen „vankúšom“ pred výplatou, ale pomôže vám aj v nepredvídateľných situáciách. K Parádnemu účtu je povolené prečerpanie až do výšky 2 000 eur, takže v prípade núdze budete mať peniaze okamžite poruke. Opäť to znamená menej stresov. V čase krízy mali napríklad ľudia z rôznych sektorov, ako je gastronómia a cestovný ruch, zložitejšiu cestu k získaniu nového úveru. Človek nikdy nevie, kedy sa dostane do problémovej situácie, a je dobré mať vopred pripravenú Rezervu – najmä keď ho to nič nestojí, ak peniaze nevyužíva.

Ako to funguje v praxi?

V prípade, že idete do mínusu viac ako iba po bezplatných 50 eur, podmienky sú jasne dané a fér. Vysvetlíme si to na konkrétnom príklade. Potrebujete zaplatiť poistenie bytu vo výške 100 eur 10 dní pred výplatou? Ak sumu uhradíte z Rezervy a o 10 dní, keď vám príde na účet výplata, ju splatíte, zaplatíte banke na úrokoch len 28 centov. Vďaka jednoduchému internetbankingu, ktorý sa dá využívať aj ako aplikácia v smartfóne, môžete mať o pohyboch na svojom účte dokonalý prehľad.

Rezervu vybavíte jednoducho

Za poskytnutie Rezervy k Parádnemu účtu nič neplatíte a v dnešnej pandemickej dobe poteší, že jej získanie nie je zdĺhavý proces – môžete o ňu požiadať ihneď na prvom stretnutí pri založení svojho nového účtu. Budete mať väčšiu finančnú istotu v ťažkých časoch a okrem toho máte do 15. mája možnosť vyhrať. V pobočke si pri založení účtu vyžrebujete garantovanú výhru – môže to byť obľúbený plyšový Ralf alebo aj 100 eur. Hlavne však získate dobrý pocit, že pred výplatou už nemusíte pri nákupe tŕpnuť, či vám obchodník nezamietne kartu so slovami – nedostatok prostriedkov na účte.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Raiffeisen bankou.