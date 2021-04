Ďalšia šarvátka v koalícii: Gyimesi si podal štátneho tajomníka Klusa, si obyčajný hungarofób!

Klus to v televízii povedal na plné ústa

"Jediným cieľom tohto pána (Gyimesiho, pozn. red.) je vyvolávať národnostné napätie," povedal Klus v relácii TA3 v politike. Uviedol aj to, že proti Sputniku zo zdravotného hľadiska nemá nič. "Máme tu dnes novú mladú maďarskú krv, ktorej jediným cieľom je nerobiť nič iné len rozoštvávať Slovákov a Maďarov. A robí to veľmi cielene, programovo. Toto, čo predviedol teraz v piatok na rokovaní v Budapešti sa nedá nazvať nijak inak ako "hanebné"," povedal Klus na adresu Gyimesiho.

Reakcia prišla rýchlo

Bolo len otázkou času, kedy na Klusove slová zareaguje poslanec Gyimesi a aj sa tak stalo. Vyzerá to tak, že pôjde o ďalší veľký konflikt v koalícii po marcovej vládnej kríze. "Dôrazne sa ohradzujem voči osočujúcim slovám štátneho tajomníka Martina Klusa, ktoré odzneli v relácii televízie TA3 V politike, ktorými hodnotí moje politické aktivity za “hanebné” rovné praktikám “plateného diverzanta”," začal Gyimesi.

Je to obyčajný hungarofób

Gyimesi má svoje vysvetlenie, prečo Klus reagoval ako reagoval. "Pán Klus takýmito tvrdeniami opäť potvrdil svoju hungarofóbiu, keď už predtým označil Maďarskú komunitu na Slovensku za bezpečnostné riziko, južné Slovensko prirovnal k vojnovej zóne a s ministrom zahraničných vecí vyvoláva vášne ohľadom Sputnika V, kým my s Igorom Matovičom robíme presný opak. Za každú cenu sa snažíme zachrániť čo najviac ľudských životov," odôvodňuje svoju cestu do Budapešti Gyimesi.

"Po týchto vyjadreniach sa pán štátny tajomník nemôže čudovať, že by nedošiel ani po prah dverí ministerstva zahraničných vecí Maďarska. Napokon mi pán Klus tieto vyjadrenia mal možnosť povedať aj do očí v diskusnej relácii televízie TA3 Téma dňa, to by však nesmel pred konfrontáciou zbabelo ujsť a nechať ma v nej samého s moderátorom," odkázal Klusovi poslanec.