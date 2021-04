Obrovský úspech kriminalistov! Rozložili nebezpečnú organizovanú skupinu

Počas dvoch domových prehliadok a šiestich prehliadok iných priestorov policajti zaistili mobilné telefóny a viaceré listinné dôkazy, ktoré preukazujú páchanie trestnej činnosti. Organizovaná skupina mala pôsobiť minimálne od roku 2019 na území celého Slovenska a zabezpečovať nelegálne pobyty najmä pre občanov Albánska.

Akčný zásah polície z minulosti v prípade prevádzačstva v okrese Galanta

"Úlohy mali starostlivo rozdelené, každý z nich mal na starosti zabezpečiť niečo iné. Jeden z obvinených mal zabezpečovať pobyt na území Slovenska pre cudzincov pochádzajúcich najmä z Albánskej republiky," uviedla polícia. Predovšetkým malo ísť o takých cudzincov, ktorí uzatvorili účelové manželstvá s občanmi Európskej únie, a to buď v Maďarsku alebo Albánsku.

Páchateľom hrozí až osem rokov

Ďalší obvinení mali podľa polície zabezpečiť rôzne fiktívne ubytovania, respektíve osoby, ktoré by fiktívne ubytovali občanov tretej krajiny bez ich fyzického ubytovania. "Po zabezpečení takéhoto ubytovania boli údaje o ubytovateľoch poskytnuté ďalšej členke organizovanej skupiny, ktorá mala vypracovať "čestné vyhlásenia" o poskytnutí ubytovania. Na základe sfalšovaných podpisov potom mala pracovníčka obce v okrese Poltár overovať podpisy," doplnila polícia.

Ďalšia členka skupiny mala na starosti spracovávať potrebné žiadosti pre cudzineckú políciu. "Cudzinci asi tak mohli zabezpečiť doklady rodinného príslušníka s právom pobytu v SR, takzvanú ID kartu, ktorá umožňuje voľný pohyb po celej Európskej únii. Ďalší čleň mal potom sprevádzať cudzincov na cudzineckú políciu, aby im pomohol vybaviť formality," uviedla polícia.

"Doposiaľ vykonané vyšetrovanie preukázalo, že organizovaná skupina mala takýmto spôsobom zabezpečiť nelegálny pobyt minimálne pre 50 cudzincov a čiastka, o ktorú sa mali obohatiť, činí minimálne 50.000 eur," poznamenala polícia s tým, že počet cudzincov a aj finančný zisk však môže byt oveľa väčší, čo bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Všetci siedmi páchatelia vo veku od 34 do 59 rokov boli obvinení zo zločinu prevádzačstva, za čo im hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Pracovníčke matričného úradu bolo vznesené obvinenie aj za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, kde hrozí trest v rozmedzí dva až päť rokov a za falšovanie verejnej listiny, kde hrozí trest až do troch rokov. Jeden z obvinených je aj terénny sociálny pracovník, ktorému za falšovanie verejnej listiny hrozí trest odňatia slobody do troch rokov. Všetci budú stíhaní na slobode.