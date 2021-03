Tragická dopravná nehoda v okrese Michalovce: Vodič (†75) zraneniam podľahol

Podľa doterajších zistení mal vodič z Michalovského okresu viesť osobné motorové vozidlo v smere od obce Kusín na obec Klokočov. "Pri prejazde tiahlej ľavotočivej zákruty z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom do priekopy, kde narazil do kameňa. Vozidlo, ktoré vymrštilo do vzduchu, následne dopadlo do stredu vozovky na pravý bok," priblížila Mésarová s tým, že život 75-ročného vodiča vyhasol krátko po prevoze do nemocnice. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Presná príčina dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela hovorkyňa.