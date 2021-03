MIMORIADNE Ďalšie zemetrasenie na politickej scéne! Maďarské strany sa spájajú do novej veľkej strany

Na dohodu boli podľa predsedu SMK-MKP Krisztiána Forróa potrebné kompromisy všetkých troch strán. "Spoločná strana nemôže byť cieľom. Spoločná strana môže byť jedine prostriedkom, ktorý nám môže pomôcť k tomu, aby sa maďarská komunita zveľaďovala," podotkol.

Forró priblížil, že nová strana Aliancia bude maďarská. Bude zastupovať regióny južného a východného Slovenska a všetky národnosti, ktoré v regiónoch žijú. V strane tiež budú tri platformy. Tie sa dohodli na pomeroch v rámci strany a tiež na fungovaní ich republikových orgánov, povedal Forró. "Predsedu strany určí SMK. Predsedu republikovej rady strana Most a odborného podpredsedu strana Spolupatričnosť," uviedol Forró. Dodal, že ak by pandemická situácia neumožnila zber podpisov na vznik Aliancie, strany sa zlúčia do Spolupatričnosti.

Vznik Aliancie považuje predseda Mostu-Híd László Sólymos za dobrú správu pre celé Slovensko. Cieľom maďarských predstaviteľov je vybudovanie silnej a stabilnej strany, ktorá bude chrániť demokratické princípy, vytvárať podmienky pre rast malých a stredných podnikateľov, zasadzovať sa o rovnosť ľudí a regiónov Slovenska. Sólymos deklaruje, že strana sa "nikdy nebude zahrávať so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska".

"Vládou zabudnuté južné a východné regióny potrebujú politickú reprezentáciu, ktorá im rozumie, ktorá bude bojovať za dostavbu infraštruktúry, za nové nemocnice, za zachovanie školskej siete, ktorá bude bojovať za lepšie podmienky pre malých a stredných podnikateľov a farmárov," vyhlásil Sólymos.

Predseda hnutia Összefogás-Spolupatričnosť Szabolcs Mózes hovorí, že vznik spoločnej strany je reakciou na požiadavky Maďarov, ktorí chcú jednotu a zároveň zásadnú zmenu oproti tomu, čo bolo na Slovensku 10 rokov. "Táto strana bude nová, ale zároveň bude stranou spoločenského zmierenia, v ktorej nájde miesto každý, kto sa chce pridať," poznamenal Mózes. Poukázal tiež na to, že v týchto časoch obyvatelia južného Slovenska vidia, že sú odsunutí na druhú koľaj. Nová strana chce podľa Forróa rokovať o spolupráci so všetkými stranami okrem extrémistických strán a Smeru-SD.