Dráma pri Prievidzi! VIDEO Ženy zachraňovali psa, no spadli do ľadovej vody: Policajt ihneď konal

CIGEĽ – Chceli zachrániť psíka, no nakoniec ony volali o pomoc. Reč je o dvoch ženách, ktoré spadli do ľadovej vody v snahe ratovať svojho štvornohého miláčika. Nebyť policajta, ktorý sa na mieste nešťastia prechádzal s deťmi, incident mohol mať smutný koniec.

Ženy mali veľké šťastie v nešťastí. Keď totiž spadli do vodnej nádrže v obci Cigeľ, zachránil ich trenčiansky policajt Milan Krausko, ktorý sa tam vo svojom voľnom čase prechádzal s rodinou. „Počas voľna som bol na prechádzke s deťmi, tu pod vlekom, keď som začul hlasy volajúce o pomoc od vodnej nádrže, ktorá slúži na zasnežovanie vleku,“ povedal na úvod muž zákona.

VIDEO Trenčiansky policajt zachránil ženy, ktoré spadli do vodnej nádrže

Neváhal ani sekundu. „Na brehu nebolo nikoho a vo vode sa nachádzali dve ženy a dva psíky,“ opísal s tým, že jednej žene podal vôdzku, aby ju dostal z ľadovej vody. Breh bol veľmi šmykľavý. Krauskovi následne prišli na pomoc turistka a chatár. Spoločnými silami sa im podarilo zachrániť obe ženy aj psy.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Ženy spadli do nádrže kvôli snahe zachrániť jedného zo psov. „Dozvedeli sme sa, že im spadol jeden zo psíkov do vody a chceli ho ratovať, no skončili tam obe aj so svojimi miláčikmi,“ uviedol policajt. „Ženy boli unavené, vystrašené a ďakovali nám,“ dodal.

Čo sa deje s človekom, keď spadne do ľadovej vody?

Keď človek spadne do ľadovej vody, podľa polície najprv nastáva psychický šok. „V zlomku sekundy si človek uvedomuje svoju chybu a pudovo bojuje o zvrátenie situácie a taktiež nastáva prvý tepelný šok. Telo zareaguje na prudké ochladenie, mozog vyšle emergrency signál, dochádza k prudkému nádychu, okamžitému nástupu adrenalínu, zvyšuje sa tlkot srdca zo strachu a svaly o chvíľu začnú zúfalo vyrábať teplo, čo sa prejaví nekontrolovateľnou triaškou,“ priblížili ochrancovia zákona.

Do dvoch minút je schopnosť človeka v ľadovej vode uchopiť predmety rukou nulová, paralyzovaná motorika znemožňuje chytiť sa akejkoľvek podanej palice či lana, tobôž nie vyškriabať sa z vody von. Zároveň sa stráca hlas, schopnosť volať o pomoc alebo komunikovať zaniká.

Do približne piatich minút prichádza celková paralýza pohybu a strata úsudku, schopnosť spolupracovať so záchranármi je minimálna, prípadne nulová. „Strata vedomia je zároveň posledným momentom, kedy je obeť schopná sa udržať nad hladinou. Nastupujú potápači a boj s časom sa ráta v minútach. Šanca na “rozdýchanie” je teoreticky na hranici 10 minút od posledného nádychu. Toto číslo závisí od individuálnych okolností a organizmu obete,“ doplnili policajti.