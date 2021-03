KORONAVÍRUS Slovensko zaviedlo svoj doteraz najprísnejší LOCKDOWN: Pozrite sa, ako zabral

BRATISLAVA - Od zavedenia dosiaľ najprísnejšieho lockdownu na Slovensku uplynuli dva týždne. Heger, ktorého prezidentka Čaputová po prijatí Krajčího demisie dočasne poverila vedením ministerstva zdravotníctva, už včera oznámil, že epidemiologická situácia v našej krajine sa stabilizovala a dokonca sa aj mierne zlepšuje. Súčasne pripustil, že už netreba pristúpiť k ďalšiemu sprísneniu opatrení. Ak vezmeme do úvahy celý marec, všetky pravidelne sledované ukazovatele majú skutočne klesajúci trend.

Súčasne protiepidemiologické opatrenia vzišli z trojdňových rokovaní predstaviteľov štátu a vedcov, ktoré sa uskutočnili 23. až 25. februára. Vláda ich prijala v nedeľu 28. februára a začali platiť v stredu 3. marca. Ich cieľom bolo v priebehu troch nasledujúcich týždňov znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Ak by sa do 21. marca nedostavil žiadaný efekt, vláda by s najväčšou pravdepodobnosťou pristúpila s vopred avizovanému tvrdému lockdownu, teda k prísnemu obmedzeniu pohybu, zastaveniu výroby a uzavretiu krajiny.

Situácia sa zlepšuje, zatváranie ekonomiky nie je potrebné

V utorok (16. marca) však pred médiá predstúpil šéf rezortu financií Eduard Heger, ktorý dočasne vedie ministerstvo zdravotníctva, a oznámil dobrú správu. „Situácia na Slovensku sa stabilizovala a dokonca môžeme povedať, že sa mierne zlepšuje. Chcem sa z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí dodržiavate opatrenia, pretože vieme, že toto je cesta k úspechu a cesta von z tejto pandémie,“ povedal hneď na úvod Heger.

„V tomto momente nebude potrebné, keďže sa situácia zlepšuje, zatváranie ekonomiky. Musím však povedať, že nie je ešte čas na to, aby dochádzalo k nejakému masívnemu uvoľňovaniu. Na jednej strane sa situácia zlepšuje a nemusíme sprísňovať opatrenia, na druhej strane nemôžeme a nemali by sme pristupovať k nejakému masívnemu uvoľňovaniu,“ podotkol minister necelý týždeň pred vyhodnotením súčasného lockdownu.

Z prezentácie rezortu vnútra vyplýva, že všetky sledované ukazovatele majú klesajúci trend. Dokonca aj záchranná služba eviduje nižší počet výjazdov ku covidovým pacientom, čo by sa čoskoro malo odraziť na menšom počte hospitalizovaných. Úmrtia v súvise s covidom-19 sú však naďalej časté. Denný prírastok v priemere predstavuje do 90 obetí.

Evidujeme menšie prírastky nových infikovaných

Pozreli sme sa na to, ako tom bolo Slovensko 3. marca, teda v čase zavedenia dosiaľ najprísnejšieho lockdownu. Matovičova okrem večerného zákazu vychádzania, tiež cestovania medzi okresmi zaviedla aj povinné nosenie respirátorov a zakázala ľuďom s pozitívnym testom na nový koronavírus navštevovať obchody s potravinami.

Keďže sa krajina riadi Covid automatom, pokračuje plošný skríning testovania obyvateľstva. Ľudia sa totiž napríklad pri dochádzaní do práce potrebujú preukázať negatívnym výsledkom covidového testu. Ak je okres v čiernej farbe, nanajvýš 7-dňový test sa vyžaduje aj na prechádzku v prírode. Samosprávy preto každý víkend organizujú anigénové testovanie, niektoré zriadili aj trvalé MOMky.

Podľa dát rezortu zdravotníctva počet infikovaných ľudí klesá. V marci sme najvyšší prírastok nových infikovaných zaznamenali práve 3. marca, kedy sa celkovo odhalilo 6174 nových prípadov vírusu. Od tohto dňa však platil tvrdý lockdown. Od jeho zavedenia pribudlo najviac infikovaných 6. marca (5430) a 9. marca (5281). 15. marca sme zacyhtili 2286 nových pozitívnych ľudí.

Situácia v nemocniciach je naďalej zlá

Nemocnice však hlásia horšie čísla. Hospitalizáciu v súčasnosti potrebuje viac ako 3800 pacientov. Nemocnice už navyše nemajú dostatok voľných lôžok pre pacientov, ktorí si vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu. Slovensko ich už preto preváža do zahraničia.