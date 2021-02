Škandál v Partizánskom: Použité antigénové testy našli v zbernom dvore! Museli ho zatvoriť

Prípad už podľa neho rieši polícia ako ohrozenie zdravia a zamestnancov Technických služieb mesta Partizánske.

Milí spoluobčania, milí priatelia. Človeka niekedy prekvapí až kam môže zájsť ľudská nezodpovednosť. Museli sme... Uverejnil používateľ Jozef Božik Piatok 26. februára 2021

„Všetko musíme vydezinfikovať a zabezpečiť vyčistenie časti odpadu od týchto testov. Vyzývam tých, ktorí takto konali a použité antigénové testy vložili do plastového odpadu, aby to už nikdy neopakovali. Mohli totiž ublížiť. Ide o nebezpečný odpad, ktorý nepatrí do plastu ani komunálneho odpadu,“ zdôraznil primátor.

Božik tiež uviedol, že nešlo o jeden, dva ani desať testov. Malo ísť o "väčšie množstvo". "Človeka niekedy prekvapí až kam môže zájsť ľudská nezodpovednosť," poznamenal.