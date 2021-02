KORONAVÍRUS Matovič podvečer zareagoval na Sulíkovu snahu stať sa novým ministrom: Je to zlý vtip!

VIDEO Matovič reaguje na Sulíka:

Premiér Igor Matovič sa po hodinách rokovania s vedcami rozhodol zareagovať na tvrdenia Richarda Sulíka, ktorý by bol ochotný vymeniť Mareka Krajčího v ministerskej stoličke. "Hneď ako mi to povedal, považoval som to za zlý vtip, ale netušil som, že to ešte pôjde šíriť do médií," skonštatoval Matovič krátko pred siedmou hodinou večer. Matovičove rokovanie s odborníkmi bude ešte pokračovať aj zajtra.

Závery budú informovať na prípadnom brífingu, no premiér už teraz priznáva, že počas diskusie prišli k viacerým záverom, ktoré nešpecifikoval. Odmietli vraj ale to, že nedodržiavanie lockdownu by sa malo kontrolovať za použitia tvrdej sily. Na to vraj Slovensko nemá dosť jednotiek.

Aplikácia e-karanténa by mohla byť hotová do konca apríla. Prevádzkovať by ju malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Uviedol to Sulík počas stredajšieho rokovania vlády. "Stratili sme veľa času. Začal som sa tomu venovať, lebo sa už nemôžem dívať na tú nemohúcnosť," poznamenal Sulík.

Ostatní ministri sú podľa neho spokojní s návrhom aplikácie, no konečné rozhodnutie musí prísť "z najvyššieho miesta". Premiér Igor Matovič (OĽANO) však počas rokovania odišiel a k pripravovanej aplikácii sa tak nevyjadril, podotkol minister. Dodal však, že ak chce mať Slovensko k dispozícii kontrolnú aplikáciu, tak by sa vláda mala rozhodnúť teraz. Na aplikáciu je potrebný tím programátorov, vedúci projektu a školitelia, ktorí sa budú dva mesiace venovať iba jej tvorbe.

Vytvorenú aplikáciu následne Sulík posunie NCZI, ktoré ju bude prevádzkovať. Dôvodom je, že centrum smie narábať s osobnými údajmi, má informácie o hospitalizovaných a očkovaných ľuďoch.

Opatrenia podľa Sulíka robí vláda chybne, pretože sa sústredí na všetkých Slovákov. Aplikácia sa však bude zameriavať na pozitívne testovaných ľudí a na tých, ktorí prechádzajú hranicami a nebudú mať negatívny test na ochorenie COVID-19. Sulík zároveň povedal, že úplne uzavretie hraníc by napáchalo veľké ekonomické škody. Zároveň si myslí, že by sa mali znížiť pokuty za nedodržiavanie protipandemických opatrení.

Sulíkov krok sa už na sociálnej sieti rozhodla podporiť šéfka zdravotníckeho výboru v NR SR Jana Bittó Cigániková.

Premiér Igor Matovič sa z tlačovej konferencie nenápadne vzdialil na pokračovanie s odborníkmi pri okrúhlom stole. Nateraz tak neodpovie na otázky ohľadom Sulíkových vyjadrení.

Minister vnútra Roman Mikulec sa na tlačovke vyjadril, že má jeho podporu, rovnako tak aj minister financií Eduard Heger. "Nevieme aké je to pracovať na pandémii, ktorej nikto nečelil. A riadiť rezort zdravotníctva, kde krízový manažér nezvládol svoju rolu, je ťažké, tak si uvedomme, že je to najťažší rezort," prízvukoval minister Heger novinárom.

Matovič začína tlačovú konferenciu, kde hovorí o tom, ako bol pred 10 rokmi vylúčený z klubu SaS. Očakávame aj vyjadrenie k stanovisku Richarda Sulíka. Matovič zatiaľ hovorí o prístupe k zvoleniu občianstva.

Dnešné rokovanie vlády už prebieha od ôsmej hodiny rána. Kým čakáme na pokračovanie okrúhleho stola s odborníkmi, ktorý začal už včera v poobedných hodinách, vláda doobeda rokovala o viacerých bodoch. Medzitým prišiel medzi čakajúcich novinárov minister Sulík, ktorý ich prekvapil svojim vyjadrením, akú ponuku dal premiérovi Igorovi Matovičovi.

Som ochotný prebrať funkciu Mareka Krajčího, šokoval Sulík

Ten sa pre novinárov vyjadril, že je ochotný po "viacerých zlyhaniach" Mareka Krajčího sa obetovať a prebrať funkciu ministra zdravotníctva. Nechce to však robiť systémom výmeny ministerstvo za ministerstvo. "Nebudem s tým súhlasiť, pretože na tom ministerstve som strávil rok života, všetky tie procesy ktoré tam začali predsa nebudem rušiť," povedal Sulík s tým, že už by mal za seba aj náhradníka na poste šéfa ministerstva. "Šéfom hospodárstva by sa stal Jano Oravec," povedal Sulík. Ján Oravec momentálne funguje ako štátny tajomník na Sulíkovom ministerstve.

