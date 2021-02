Dinopark v Tatrách mal byť do konca minulého roka odstránený, tvrdí inšpekcia

Ilustračné foto

POPRAD - Dinopark vo Vysokých Tatrách mal byť do konca minulého roka odstránený. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) to nariadila v októbri po štátnom dozore. Uviedla to hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná. O vykonaných opatreniach mala spoločnosť Tatryparks, prevádzkujúca Dinopark, predložiť SIŽP písomnú právu o ich splnení do 7. januára, čo sa podľa Lesnej nestalo.