ROZHOVOR s Michalom Kaščákom: VIDEO Testovanie na Pohode? Podmienkou môže byť aj očkovanie

BRATISLAVA - Je možné, že podmienkou pre vstup na najväčší slovenský hudobný festival Pohoda bude kombinácia očkovaných a testovaných. Testovať by sa dokonca mohlo aj priamo na festivale. Povedal to pre Topky organizátor Pohody Michal Kaščák.

Koronakríza zasiahla mnoho odvetví a jedným z nich sú aj hudobné festivaly. Pre pandémiu koronavírusu a opatrenia sa v minulom roku po prvýkrát neuskutočnil najväčší slovenský hudobný festival Pohoda. Ako to bude tento rok? Rozprávali sme sa o tom s jeho organizátorom Michalom Kaščákom.

Ako vyzerajú prípravy na tohtoročný festival Pohoda?

Pripravujú sa špeciálne opatrenia?

Je finančne náročnejšie pripraviť v tejto dobe festival?

Ak by sa pre pandémiu Pohoda opäť zrušila, prežije ďalšie roky?

Ako to vyzerá teraz? Bude Pohoda?

Situácia je nejasná a my zatiaľ musíme pokračovať v prípravách tak, akoby sa festival mal konať. Je to aj preto, že musíme byť pripravení na jeho verziu tak, ako sme zvyknutí. Zároveň ale už pripravujeme aj nejaký plán B. Veľmi oceňujem pomoc, akú nám poskytujú vedci zo združenia Veda pomáha - Covid-19. Mali sme veľmi dlhú poradu s Richardom Kollárom a Alexandrou Bražinovou, kde sme sa bavili o tom, ako by bolo možné Pohodu urobiť.

Dozvedeli sme sa veľmi veľa informácií, ako by sme mohli Pohodu urobiť. Čakajú ďalšie stretnutia a ja to veľmi oceňujem. Mysim si, že by to bola veľká pomoc aj pre organizátorov iných festivalov, ako ich robiť v druhej polovici tohto roka.

Čiže budú nejaké špeciálne opatrenia?

Áno, s najväčšou pravdepodobnosťou budeme musieť pristúpiť k nejakým špeciálnym opatreniam. Preočkovať sa väčšina obyvateľov do druhej polovice júla asi nestihne, aj keď to podľa pôvodných plánov vyzeralo veľmi optimisticky. Avšak teraz to zrejme bude tak, že to bude mix zaočkovaných ľudí, testovania a iných opatrení.

Michal Kaščák

- je slovenský spevák, hudobník, textár, hudobný skladateľ a podnikateľ. Známy je najmä ako organizátor hudobného festivalu Pohoda, ktorý v roku 2016 oslávil 20. výročie. Pohoda je v súčasnosti najväčší hudobný festival na Slovensku.