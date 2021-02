EÚ dala Remišovej za pravdu: Dôkaz o klamstve europoslankyne SaS! Sulík sa za ňu musel ospravedlniť

BRATISLAVA - Reakcia na reakciu na reakciu. Aj tak by sa dal nazvať spor medzi europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Veronikou Remišovou. Europoslankyňa za SaS včera na tlačovke obvinila ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie z toho, že Slovensko prišlo o miliardu eur z eurofondov. Remišová to poprela s tým, že peniaze šli na účely pandemických opatrení. Nicholsonová si stojí za svojím, podľa nej šlo o inú miliardu.

Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu, uviedla včera Ďuriš Nicholsonová. Podľa Remišovej to však boli zavádzajúce a nepravdivé informácie. Dnes sa má na tlačovej konferencii k stiuácii opäť vyjadriť Remišová.

VIDEO Remišová reaguje, pravda o miliarde z eurofondov

Aktualizované 15:02 Pád vlády si Remišová neželá

Remišová uviedla, že opoziční politici nemusia pri tejto vláde nič robiť, len si pustiť televízor, spraviť pukance a otvárať šampanské. "To ma najviac mrzí. Vládna koalícia je tu preto, aby sa zaoberala problémami ľudí, nie aby sa ľudia zaoberali problémami vládnej koalície," povedala. "Aj z toho dôvodu sú mi takéto spory nepríjemné. Strana Za ľudí neeskaluje spory vypisovaním na Facebook, riešime ich na koaličnej rade," dodala. Pád vlády pre vnútorné spory si však Remišová neželá a apeluje na partnerov, aby netraumatizovali spoločnosť. "Za dverami čaká, čo sme tu už mali," povedala.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Aktualizované 14:48 Neprepadli žiadne peniaze

Európska komisia vyhlásila, že Slovensku minulý rok neprepadli žiadne peniaze v Európskom fonde regionálneho rozvoja alebo v Kohéznom fonde. "Na Slovensku sa v roku 2020 sa žiadne dekomitmenty (rušenie viazanosti) v ERDF a kohéznom fonde neuskutočnili," oznámilo oficiálne zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Komisia tak potvrdila pravdivosť tvrdení vicepremiérky Remišovej.

Aktualizované 14:42 Remišová žiada ospravedlnenie

Remišová v úvode uviedla, že takéto tlačovky musela mať v čase, keď bola v opozícii. Vtedy ju obviňovala vtedajšia vláda, podávali na ňu aj trestné oznámenia. "Nakoniec ich museli stiahnuť, pretože si veľmi zakladám na faktoch," povedala v úvode. "Ani Robert Fico a Peter Pellegrini sa neuchýlili k takému zákernému klamstvu, že Slovensko prišlo o miliardu eur," povedala. Podľa Remišovej SR neprišlo o žiadnu miliardu a je to ľahko overiteľný fakt.

Remišová zároveň žiada od Nicholsonovej ospravedlnenie. "V slušnej spoločnosti, keď človek šíri nepravdivú informáciu a šíri ju verejne v médiách, sa ospravedlní. Keď sa neospravedlní, ideme ďalej," povedala Remišová s tým, že nešla do vlády preto, aby sa venovala sporom a hádkam. Ďuriš Nicholsonová by mala budúci týždeň prísť na koaličnú radu.

Aktualizované 14:34 Generálny prokurátor dá situácia preveriť

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka uložil zástupcovi špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry preveriť informácie, ktoré prezentovali na tlačovej konferencii poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Janka Bittó Cigániková.

Zdroj: Facebook/Maroš Žilinka

Sulík sa ospravedlnil kolegom

Podľa informácií Aktuality.sk bola na túto tému reč aj v pondelok večer na koaličnej rade. Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík sa na nej mal ospravedlniť kolegom z vládnych strán za vystúpenie jeho straníckej kolegyne. Koalícia sa bude sporu medzi vicepremiérkou Remišovou a Ďuriš Nicholsonovou ešte venovať.

Predstavitelia koalície sa na pondelkovej (8.2.) koaličnej rade zhodli, že bude najlepšie, ak Ďuriš Nicholsonová osobne vysvetlí svoje vyjadrenia. Potvrdili to šéfovia koaličných poslaneckých klubov Anna Zemanová (Sas), Jana Žitňanská (Za ľudí) a Peter Pčolinský (Sme rodina). Líder SaS Richard Sulík sa podľa slov Žitňanskej a Pčolinského za vzniknutú situáciu ospravedlnil na rokovaní. "Predseda SaS Richard Sulík povedal, že vzniknutá situácia ho mrzí a požiadal Luciu Ďuriš Nicholsonovú, aby svoje argumenty niečím podložila a v prípade ak sa mýli, mala by sa ospravedlniť," priblížil Pčolinský.

Koalícia to bude riešiť

"Dohodli sme sa, že budúci týždeň príde aj pani predsedníčka európskeho výboru a predostrie svoje návrhy a pripomienky," povedala Zemanová. Podľa vlastných slov ju mrzí, že podstata vyjadrení Ďuriš Nicholsonovej, ktorou mali byť ďalšie možnosti v súvislosti s čerpaním eurofondov, zanikla a prešlo to do konfliktu. "To samozrejme zamrzí. Verím, že sa to vyjasní," povedala. Europoslankyňa podľa Zemanovej čerpala z nejakých podkladov aj podnetov, ktoré má k dispozícii, preto by ich mala aj sama vysvetliť.

Žitňanská skonštatovala, že Ďuriš Nicholsonová zrejme bude budúci týždeň na Slovensku a sama bude vedieť lepšie vysvetliť partnerom obsah svojich vyjadrení. Šéfka klubu Za ľudí si myslí, že koaličná kríza či rozpad vlády pre tento konflikt nehrozia. Zdôraznila ale potrebu vydiskutovať si podobné veci vždy medzi štyrmi očami a nenechávať si odkazy cez médiá či sociálne siete. "Z informácií, ktoré mám, vyplýva, že žiadna miliarda eur neprepadla," poznamenala s tým, že toto treba spoločne vysvetliť aj ľuďom, aby tomu rozumeli.

Slovensko prišlo o miliardu

"Realokovať, teda presúvať odtiaľ, kde peniaze nemíňame, tam, kde ich potrebujeme, sme mohli len do roku 2020. Každý rok možno len určitú časť. Na rok 2020 to bola 1 miliarda eur. V momente, keď sme ju nepresunuli, sme o ňu prišli, musíme ju vrátiť. Tá je nenávratne preč, keďže sme ju nerealokovali, tak sme o ňu prišli," priblížila Ďuriš Nicholsonová. Slovensko musí podľa nej pri čerpaní fondov EÚ "odhodiť rezortizmus".

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Ďuriš Nicholsonovej sú v spomínanom fonde "zabetónované" ešte 4 miliardy eur, ale možno ich míňať len na to, na čo je EFRR primárne určený. "Dokonca my tie peniaze nemôžeme posúvať ani v rámci prioritných osí. V praxi to znamená, že nebudeme vedieť minúť 4 miliardy eur, keď za 7 rokov sme boli schopní minúť iba 2 miliardy eur," poznamenala.

To sa bude dať podľa nej zabezpečiť jedine tak, že sa všetky sily sústredia do toho, aby sa v čo najväčšej možnej miere zapojili do čerpania kraje, obce a mestá. Musí sa im poslať personál, ktorý im pomôže napísať projekty, aby vedeli zareagovať na výzvy. Podľa nej o realokácii vedelo aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. "Konkrétne o tejto (spomínanej) realokácii bola informovaná vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí)," zdôraznila Ďuriš Nicholsonová.

Nie je pravda, že sme miliardu eur z eurofondov nerealokovali

Nie je pravda, že Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19. Na brífingu SaS k eurofondom podľa Remišovej zazneli "mnohé zavádzajúce, nepravdivé a nekorektné informácie". "Fakty sú také, že 1,1 miliardy eur sa realokovalo. V apríli 2020, hneď po nástupe do vlády, som absolvovala rokovania so všetkými rezortnými ministrami, kde sme v prvej vlne realokácií realokovali 1 miliardu eur, teda z nevýkonných výziev a programov sme presunuli 1 miliardu eur na boj s COVID-om," uviedla Remišová.

Najväčšiu časť z objemu 1,1 miliardy eur podľa vicepremiérky dostal práve Európsky sociálny fond (ESF), takže nie je pravdou, čo tvrdí SaS, že ESF sa z eurofondov nenavyšoval. "Suma 1,1 miliardy eur bola realokovaná takto: Podpora zdravotníckeho systému 204 miliónov eur, udržanie zamestnanosti, čiže ESF 410 miliónov eur, podpora pre malé a stredné podniky (rezort hospodárstva) 330 miliónov eur, podpora zložiek Integrovaného záchranného systému 51 miliónov eur a iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-u 109 miliónov eur," spresnila.

Nie je miliarda ako miliarda Veronika

Nicholsonová neskôr v reakcii na Remišovú na sociálnej sieti napísala, že každé slovo na tlačovke bolo pravdivé. "Veronika Remišová hovorí o iných peniazoch, alokovaných z iných fondov. Nazvala ma klamárkou, ale v takom prípade klame Európska Komisia a jej zástupcovia. Nie je miliarda ako miliarda, Veronika..., ale tu nejde o nás" napísala europoslankyňa a predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci.

"Ide o tých, ku ktorým sa tieto peniaze majú čo najrýchlejšie dostať. Túto lavínu spustili podnety ľudí, ktorí prepadávajú cez sito štátnej pomoci. Napísala som premiérovi list, kde menujem návrhy na zlepšenia a informácie sa sypali ďalej," napísala na sociálnej sieti Facebook.