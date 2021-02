Kanabidiol by sa mal vyradiť zo zoznamu psychotropných látok

Jana Bittó Cigániková

BRATISLAVA - Kanabidiol (CBD) by sa mal vyradiť zo zoznamu psychotropných látok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorý v piatok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.