Spoveď šokovanej mamičky: To už bolo cez čiaru! Dcéra mala KORONAVÍRUS, v škole dostala zákaz

BRATISLAVA – Pandémia sužuje Slovensko a svet už viac ako rok. Mnohé oblasti utrpeli obrovské straty a jednou z nich je aj školstvo. Už niekoľko mesiacov sa deti vzdelávajú dištančne, čomu sa museli prispôsobiť nielen oni, ale aj rodičia, učitelia a všetci, ktorých sa to týka. Pani Renáta má doma žiačku prvého ročníka strednej školy, ktorá sa chce vzdelávať. Paradoxne jej to kvôli koronavírusu nedovolili ani online. Nad jej príbehom však ostáva rozum stáť.

Zhruba pred dvoma týždňami sa pani Renáta dozvedela, že má koronavírus. O dva dni začala jej 15-ročná dcéra pociťovať klasické príznaky ako únava, bolesť hlavy, strata chuti a čuchu. Objednala sa preto na testy, ktoré potvrdili, že aj ona je COVID pozitívna. Šok prišiel potom, čo to škole oznámili. Rozhodnutie znelo jasne. Online vyučovania sa nemôže zúčastniť.

Upozornenie: Redakcia má k dispozícii meno žiačky aj školy. Kvôli ochrane maloletej a na žiadosť rodiny bolo meno matky zmenené a škola nebola menovaná.

Má koronavírus? Nemôže byť na online hodinách

Dcéra pani Renáty je žiačkou prvého ročníka strednej školy. Už piaty mesiac vzdeláva dištančnou formou tak ako tisícky ďalších študentov. A ako tisícky ďalších aj ona bola s novými spolužiakmi krátko a spoznávanie nového prostredia prebieha inak než pred vypuknutím pandémie. V čase písania tohto článku sa Renátinej dcére práve skončila karanténa a môže sa opäť zúčastniť vyučovania.

Zdroj: Getty Images

Príbeh sa začal odohrávať zhruba pred dvoma týždňami. Renáte totiž potvrdili koronavírus. Dva dni potom začala dcéra pociťovala príznaky, na výtery šla až o týždeň v pondelok. Kým nemala výsledky testov, vzdelávala sa ďalej. V pondelok testy potvrdili, že dcéra je COVID pozitívna. Rodič to má povinnosť škole oznámiť. „Vtedy jej už v podstate nič nebolo, únava aj bolesť hlavy pominuli, chuť aj čuch sa vrátili,“ povedala nám mamička s tým, že priebeh ochorenia u dcéry bol relatívne bezproblémový.

Renátina dcéra aj rodina však zažila šok. „Bolo nám povedané, že v škole majú nejaké nariadenie, kedy pri ochorení COVID dieťa nemôže byť vzdelávané online,“ povedala nám šokovaná Renáta. „Bolo nám to oznámené triednou učiteľkou na triednickej hodine. Predchádzala tomu moja správa, v ktorej som triednej učiteľke oznámila, že dcéra je COVID pozitívna,“ uviedla. „Doplnila som však, že sa dcéra bude zúčastňovať online vyučovania, pokiaľ jej to jej zdravotný stav dovolí,“ vysvetlila.

Bolo potrebné potvrdenie

„Odôvodnili to tým, že aj učitelia v čase, keď mali koronavírus, mali PN-ku a nemohli vyučovať. Keby ide o vyučovanie v škole, tak či tak by dcéra nemohla ísť do školy a musela byť na PN-ke,“ povedala mamička. Škola požadovala od Renáty, aby potom priniesla potvrdenie od všeobecnej lekárky, že jej dcéra bola PN kvôli koronavírusu. „Pediatrička mi povedala, že dáva všelijaké potvrdenie, ale takéto ešte nevydala.“

Problém bol v tom, že lekárka Renátinu dcéru nevidela a tak nevedela zhodnotiť zdravotný stav. Všetci boli v karanténe a nebolo možné sa k potvrdeniu dostať fyzicky. Keďže je však Renáta zdravotná sestra, stav dcéry vedela diagnostikovať a pediatrička im potvrdenie vypísala. Potvrdenie bolo potrebné preto, aby mohla pokračovať v online vzdelávaní.

Dcéra prosila, aby sa mohla vzdelávať

Renáta oslovila školskú inšpekciu, rezort školstva aj zriaďovateľa školy. „Moje dieťa nie je sväté, ale aby kvôli koronavírusu niekto zakázal žiakovi ísť na online vyučovanie, to mi prišlo cez čiaru. Prišlo mi to ako dehonastácia mojej dcéry, pritom som vedela, že tam bol niekto pozitívny vzdelávaný,“ povedala nám mamička. Samozrejme, v prípade, ak by mal niekto vážny priebeh, vzdelávať by sa nemohol ani online formou. To však nebol prípad Renítinej dcéry. „Dcéra prosila triednu učiteľku, aby sa za ňu prihovorila. Dajú ju na desať dní do karantény a nestihne dobehnúť učivo. Je to integrované dieťa, neučí sa najlepšie,“ uviedla.

„Z ministerstva školstva nič také nemajú, ja som tam volala. Bolo nám povedané, že nevedia o ničom a že to nie je dôvod, aby sa dcéra nevzdelávala,“ hovorí Renáta. „Na školskej inšpekcii mi povedali, že je to vlastne bránenie povinnej školskej dochádzky, keďže moja dcéra je tento rok ešte stále školopovinná,“ opísala.

Všetci Renátini známi sa chytali za hlavu, či to myslí vážne. Keďže prípad ešte stále nie je uzavretý, mená sme nezverejnili. Tento príbeh by však mal byť podľa Renáty upozornením pre všetkých, ktorý sa s takýmto problémom stretli. Na prípad upozornil aj líder strany spolu Juraj Hipš. „Vážim si učiteľky a učiteľov, ktorí sa snažia čo najviac pomáhať deťom zvládať túto zložitú situáciu. Žiaľ, sú aj školy, kde miesto toho, aby brali ohľad na potreby detí dávajú priority nejakej zvláštnej smernici. Možno by stačilo, ak by ministerstvo školstva jasne povedalo, čo sú skutočné priority v tomto náročnom období. Nezabúdajme na to, že ak chceme túto pandémiu zvládnuť, vzájomná pomoc a ochota hľadať riešenia je nevyhnutná. Snáď je táto škola len smutnou výnimkou,“ uviedol k prípadu na sociálnej sieti.