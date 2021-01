KORONAVÍRUS Bratislava sa búri! Zásadná výzva Matovičovi po výsledkoch testovania

Hlavné mesto podporuje žiadosť Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska, aby výsledky prvého kola plošného skríningu neodkladne posúdilo konzílium epidemiológov a aby dalo odborné odporúčanie, ktoré okresy by sa mali ďalej testovať. "Testovanie ako také neodmieta ani mesto Bratislava, naopak, týždne sa usiluje o výrazné navýšenie počtu mobilných odberových miest (MOM), aby sa v nich pohodlne mohol otestovať každý vtedy, keď to potrebuje. Ak ale máme motivovať 200.000 Bratislavčanov a Bratislavčaniek k účasti na víkendovom plošnom testovaní a úkolovať tisícky dobrovoľníkov a zdravotníkov k jeho zabezpečeniu, navyše v extrémne krátkom čase, chceme mať istotu, že je to aj epidemiologicky prospešné," vyhlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Premiér v utorok (26. 1.) podľa primátora odprezentoval predbežné výsledky testovania a Bratislava sa v nich ocitla ako okres, v ktorom pravdepodobne bude potrebné aj ďalšie kolo plošného testovania. Vallo podotýka, že na jeho zorganizovanie zostáva len niekoľko dní a sú oprávnené obavy, či ho samosprávy dokážu zrealizovať v nastavenom štandarde. "Pri predchádzajúcom kole testovania totiž od pondelka do stredy bola kompletne obsadená kapacita všetkých MOM, čo výrazne znížilo víkendový nápor na testovacie miesta. Nevieme pritom ani to, aké dáta boli použité pre určenie pozitivity, pretože priebežné výsledky z našich odberových miest vykazovali výrazne nižšie čísla," uviedol Vallo.

Rozhodnutie vlády o okresoch, v ktorých má byť druhé kolo plošného testovania, bolo podľa mesta Bratislava politickým rozhodnutím. "Vláda vopred určila, že opakovane sa bude plošne testovať 36 okresov, ktoré budú mať vyššiu pozitivitu ako zvyšné okresy, hoci v tom čase nebolo zrejmé, aké čísla pozitivity v nich po prvom kole budú," vysvetlil primátor. Nebolo podľa neho teda pri prijímaní rozhodnutia zrejmé, či horší okres bude ten s pozitivitou 0,5 percenta, jedno percento, alebo s pozitivitou 1,5 percenta.

"My sme nebrali testovanie ako súťaž o umiestnenie v rebríčku a pri rozhodnutí o ďalšom kole nás musí viac ako dosiahnutá priečka zaujímať to, či má v Bratislave naozaj epidemiologický význam znovu plošne testovať," povedal Vallo s tým, že doteraz nie je známy ani režim fungovania v "lepších okresoch", čo, ako tvrdí, býva hlavným dôvodom pre účasť alebo neúčasť na testovaní. Mesto Bratislava je presvedčené, že odporúčanie epidemiológov, ako postupovať ďalej, bude znamenať väčšiu akceptáciu následného testovania u samospráv aj vo verejnosti.