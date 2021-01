Poslanci sa zišli na schôdzi: Čaká ich aj obranná a bezpečnostná stratégia

BRATISLAVA - Rozhodnutie o schválení obrannej a bezpečnostnej stratégie, úprava režimu práce z domu a gastrolístkov, návrh na vyradenie kanabidiolu (CBD) zo zoznamu psychotropných látok či opozičný návrh na skrátenie volebného obdobia, ktoré by viedlo k predčasným voľbám. To sú niektoré z tém, ktorými sa majú zaoberať poslanci na 23. schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorú v utorok popoludní otvoril predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Koalícia avizovala, že sa na schôdzi bude voliť nový špeciálny prokurátor, v návrhu programu zverejnenom na webe NR SR však voľba zatiaľ nie je zaradená.

Poslanci by sa mali v skrátenom legislatívnom konaní zaoberať napríklad návrhom zákona, podľa ktorého by sa mal nebezpečný odpad z testovania na ochorenie COVID-19 odovzdať priamo poverenému zariadeniu na nakladanie odpadov. Rokovať zrýchlene majú aj o návrhu, aby sa asistované sčítanie mohlo dať vykonať aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov, a to do konca októbra. Predísť sa tak má ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19. Vyplýva to z návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Vyradiť CBD zo zoznamu psychotropných látok navrhuje v novele rezort zdravotníctva. Plénum má tiež rokovať o zavedení možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania. Hovorí o tom novela zákona o obetiach trestných činov. Poslanci majú definitívne rozhodnúť o novele Zákonníka práce, z ktorej vyplýva, že zamestnanec by si mohol vybrať, či chce gastrolístok alebo finančný príspevok. Upraviť by sa mala aj domáca práca a telepráca.

Plénum má tiež na schôdzi odobriť správu o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatickej zmeny a jej dosahov v SR. Správa bola vypracovaná po prerokovaní petície iniciatívy Klíma ťa potrebuje. Prebrať majú aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má zrušiť krátenie sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku. Odsúhlasiť tiež majú návrh na zvýšenie počtu príslušníkov Ozbrojených síl SR a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine.

Parlament by mal tiež na schôdzi odsúhlasiť predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou. Voliť tiež má predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a členov Rady RTVS. Snemovňa má definitívne rozhodnúť o tom, či sa zavedie nový register potravín pre potravinový semafor, ktorý vedie ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

V návrhu programu je aj koaličná novela zákona o cestnej premávke. Podľa návrhu by tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) mohla po novom byť "prenositeľná" z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Plénum má tiež rokovať o ústavnom zákone o skrátení volebného obdobia NR SR, ktorým by sa dosiahli predčasné voľby. Zákon predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD. Poslanci za Smer-SD zase navrhujú, aby NR SR prijala uznesenia súvisiace s prípravou a schvaľovaním národného plánu podpory obnovy a odolnosti.