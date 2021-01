Narobil sa ako kôň, z lupu sa dlho netešil: Polícia objasnila krádež športových potrieb v Senici

Do telocvične strednej školy sa vlámal 25-ročný miestny muž. "Prineseným páčidlom rozbil sklo na dverách, vošiel dnu. Postupne zhromaždil okrem činiek, posilňovacieho stroja a rádia aj viacero iných športových pomôcok. Následne násilím vošiel aj do technickej miestnosti, odkiaľ zobral vysávač. Veci nechal za vstupnými dverami a privolal si na pomoc svojho 30-ročného kamaráta. Spolu všetko poprenášali do prenajatej garáže. Ukradnuté veci sa chystal neskôr speňažiť," uviedla polícia.

Zdroj: KR PZ Trnava

Policajti pár hodín po oznámení krádeže Seničana našli a zadržali priamo v garáži spolu s ukradnutými predmetmi. Všetky veci zaistili a po vykonaní potrebných úkonov ich vrátia pôvodnému majiteľovi.

Zdroj: KR PZ Trnava

"Strednej škole vznikla škoda na ukradnutých veciach takmer 2500 eur a škoda na rozbitých dverách sa podľa slov riaditeľky vyšplhala asi na 1100 eur," informovala polícia.

Zdroj: KR PZ Trnava

Poverený policajt obvinil 25-ročného Patrika z prečinu krádeže spolupáchateľstvom v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Tridsaťročného muža obvinil rovnako za prečin krádeže spolupáchateľstvom. Obaja sú stíhaní na slobode, pričom im za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.