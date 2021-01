Prvé podozrenie na KORONAVÍRUS sa u nás objavilo pred rokom: Pandémia sa neočakávala

BRATISLAVA - Odborníci spočiatku nepredpokladali, že sa situácia s novým koronavírusom rozvinie do pandémie.

"Vychádzali sme zo skúseností z predošlých epidémií koronavírusov, SARS a MERS," spomína Edita Staroňová, vedúca Národného referenčného centra (NRC) pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Presne pred rokom dorazila do NRC prvá podozrivá vzorka, ktorá mohla obsahovať nový koronavírus.

Najprv sa vzorky posielali do Berlína. V priebehu dvanástich dní od prvej podozrivej vzorky sa podarilo spustiť diagnostiku aj v NRC. "Prvýkrát sme vyšetrovali vzorky priamo u nás 3. februára. Vedeli sme, že skôr či neskôr nejakého pacienta zachytíme a ochorenie sa potvrdí aj na Slovensku," uviedla Staroňová. Prvého pozitívneho diagnostikovali 6. marca 2020.

"Na začiatku sme nepredpokladali, že sa postupne s touto diagnostikou stretne väčšina obyvateľstva a že bude takáto masová. Vychádzali sme zo skúseností z predošlých epidémií koronavírusov, SARS a MERS, že pôjde o niekoľko importovaných prípadov zo zahraničia. Nepredpokladali sme, že z toho nakoniec bude pandémia," priblížila odborníčka.

Zdroj: Getty Images

Pri budovaní efektívnej diagnostiky bolo najnáročnejšie nastaviť laboratórium tak, aby dokázalo reagovať na ohromný dopyt. "Na takto veľký každodenný objem vzoriek sme zo začiatku neboli nachystaní. Bolo potrebné laboratórium dovybaviť, aby sme ich stačili spracovať v personálnom obsadení, aké máme," povedala Staroňová s tým, že s riešením museli prísť ihneď.

"Nikdy predtým sme takýto nápor nezažili. Aj keď si spomenieme na pandémiu chrípky v rokoch 2009 a 2010, nebolo to ani zďaleka takéto, v porovnaní s dneškom sme diagnostikovali možno desatinu vzoriek. Vtedy chodili denne desiatky vzoriek, teraz chodia denne stovky," zhrnula. Postupne sa do diagnostiky pridali prvé tri regionálne úrady v Košiciach, Trenčíne a Banskej Bystrici. V polovici apríla 2020 sa začali pripájať aj súkromné laboratóriá. Do diagnostiky sa zapájajú už aj regionálne úrady v Komárne, Nitre, Poprade a Žiline.