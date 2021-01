KORONAVÍRUS Testovanie v Bratislave: V mestskom rezervačnom systéme je voľných 50 % miest

"Sobotňajšie (23. 1.) miesta sa nám postupne zapĺňajú, no na nedeľu (24. 1.) je zatiaľ stále široký výber voľných termínov," priblížil primátor. Verejnosti preto odporúča využiť na testovanie aj nedeľu a zarezervovať si presný termín ešte teraz. Mieru zaplnenia zistí záujemca v tabuľke, kde sú počty registrovaných miest uvedené pri každom odberovom mieste, ktoré má možnosť rezervácie. Aktuálne sú podľa Valla najmenej obsadené miesta na Základnej škole Bieloruská, pri cintoríne Vrakuňa, na Čiližskej (obratisko trolejbusov), či pri automobilke Volkswagen.

Kompletný prehľad všetkých odberových miest v Bratislave je k dispozícii na webovej stránke covid.bratislava.sk. Prostredníctvom tohto webu sa môže verejnosť aj objednať na testovanie vo vozidlách MHD, ktoré budú na viacerých miestach slúžiť ako odberové miesta. "Na mape sú modrými špendlíkmi označené miesta, na ktorých nie je potrebná rezervácia, šedými zase miesta s osobitným rezervačným systémom a oranžovými miesta, kde je možná rezervácia vopred priamo na stránke," spresnil Vallo.

Obyvateľov Bratislavy ubezpečuje, že ak sa nestihnú registrovať na testovanie vo vozidlách MHD, okrem týchto 33 odberových miest bude počas víkendu testovanie v hlavnom meste vykonávať ďalších skoro 250 odberových tímov bez potreby sa vopred objednať. K dispozícii bude aj testovanie formou drive through. Niektoré odberové miesta budú dostupné aj v pondelok (25. 1.) a utorok (26. 1.). "Celková kapacita testovania do utorka by mala s rezervou stačiť, aby sa pohodlne mohol otestovať každý, kto to potrebuje," tvrdí Vallo.

Priebežné informácie k testovaniu zverejňujú i jednotlivé bratislavské mestské časti na webových stránkach a sociálnych sieťach. Informujú tam o odberových miestach, o tom, kde je nutné sa objednať vopred aj o čakacích dobách pred jednotlivými miestnosťami.