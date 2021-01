KORONAVÍRUS Matovič ostal s ideou celoplošného testovania sám: Aj vlastní koaličníci sa mu obrátili chrbtom

BRATISLAVA - Keď tento týždeň premiér Igor Matovič (OĽaNO) prišiel s plánom opätovného spustenia celoplošného testovania až dovtedy, kým sa incidencia nezníži po 0,5 percenta, koalícia podľa všetkého najskôr súhlasila, no potom sa to už začalo miešať. Svoj nesúhlas vyjadril už minister hospodárstva Richard Sulík z SaS či mimoparlamentná KDH. Takto to vidia ostatné strany.

SaS je proti, no za by bola len v jedinom prípade

SaS nesúhlasí s celoplošným testovaním Slovenska v takej forme, ako bolo v novembri minulého roka. Uviedol to dokonca aj sám predseda SaS Richard Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii, kde reagoval na tvrdenia Igora Matoviča (OĽaNO) o tom, že má zodpovednosť za smrť 4300 ľudí.

Zdroj: Topky/Maarty

Celoplošné testovanie na Slovensku podporí SaS podľa jeho slov napríklad vtedy, ak sa bude organizovať zvýšením kapacít mobilných odberných miest. Vysvetlil, že by mohli byť odmeňované, napríklad by mohli za každý test navyše dostať nejakú sumu. "Teda budú motivovaní robiť viac testov. Možno zriadia viac odberných miest, niektoré možno budú otvorené cez víkend," dodal Sulík. Zdôraznil, že pri testovaní budú presadzovať zmysluplný postup. "Takým štýlom, ako to bolo v novembri, to považujem za plytvanie zdrojmi, personálnymi aj finančnými," podotkol s tým, že testovať treba hlavne najviac premorené okresy.

Proti má byť aj Kollár a dokonca aj Remišová

Proti ambíciám premiéra Matoviča sa dokonca postavil aj predseda koaličnej Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár. Stalo sa tak po tom, ako sa mal premiér stretnúť s Kollárom, ktorý mu toto stanovisko tlmočil. "Hnutie Sme rodina víta každý krok, ktorý by mohol zvrátiť pandémiu a pomohol znížiť krivku počtu nakazených Corona vírusom. Je dôležité, aby sme podľa možností uprednostnili názory odborníkov," prezradilo nám hnutie Sme rodina, čím dáva najavo, že je na strane odborníkov, ktorí celoplošné testovanie neodporúčajú.

Zdroj: Kancelária Národnej rady SR

Do tretice sa proti tejto podobe celoplošného testovania postavila aj predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. “Testovanie nie je ani všeliek, je to len jeden z nástrojov ako pandémiu lepšie zvládať. Preto testovanie treba používať čo najefektívnejšie, tam kde má najväčší zmysel a dopad, čiže v najviac postihnutých okresoch.

V súčasnej situácii strana Za ľudí vidí riešenie v tom, aby sa vytvoril čo najväčší počet odberných miest a firmám sa pomohla vytvoriť infraštruktúra na pravidelné testovanie. Štát by im mal poskytnúť testy a príspevok na testovanie. V žiadnom prípade nesmie dôjsť k zatvoreniu firiem, spôsobilo by to obrovské spoločenské a ekonomické škody. Vzhľadom na to, že žiaci na základných a stredných školách sú už dokonca až tri mesiace doma, je zbytočné ich nútiť k testovaniu, kým nebude jasné, kedy sa môžu vrátiť do školy. A najdôležitejšia je osvetová kampaň medzi ľuďmi, aby ľudia dodržiavali opatrenia, kde štát zatiaľ zlyháva,” povedala Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Člen Za ľudí sa dokonca oprel do premiéra

Poslanec Národnej rady SR za stranu Za ľudí a primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby neurážal starostov a primátorov na Slovensku. Za absurdné považuje čo i len uvažovať o trestaní starostov a primátorov a robiť z nich pomaly vinníkov aktuálneho stavu pandémie nového koronavírusu na Slovensku. Kollár tak reaguje na zverejnenú zvukovú nahrávku z pondelkového (11. 1.) rokovania vlády SR.

Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa

Premiér na tomto rokovaní povedal, že plánované celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 by malo byť o samosprávach, pričom starostovia i primátori musia ukázať, že im záleží na ľuďoch. "Som za to, aby sme im to dali príkazom, a zmeňme zákon, aby v takejto situácii, keď ide o ochranu života a zdravia, museli vykonávať pokyny armády alebo ministerstva zdravotníctva," zdôraznil.

Kollár tvrdí, že slová predsedu vlády svedčia o bezprecedentnom nepochopení postavenia a úloh samosprávy, jej legitimity, a hlavne úlohy, ktorú zohrala v doterajšom zvládaní pandémie. "Nebyť mojich kolegov starostov a primátorov (a našich ženských kolegýň), nebolo by žiadne plošné testovanie ani v prvom kole. Všetci sme si išli nohy, ruky polámať, aby sme to napriek organizačnému a informačnému chaosu, ktorý okolo toho vládol, zvládli tak, aby sme neohrozili našich občanov a malo to nejaký zmysel," skonštatoval na sociálnej sieti primátor Hlohovca.

Hlasisti dávajú na odborníkov

"Strana HLAS - sociálna demokracia nepovažuje celoplošné testovanie antigénovými testami za vhodné. Viacerí odborníci jasne pomenovali riziká, ktoré pri takejto akcii vznikajú v tomto ročnom období, pri nedostatku testov a vyčerpaní zdravotníkov i samospráv," informovala Topky hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Za rovnaké lano s odborníkmi ťahajú aj progresívci

Na názor sme sa pýtali aj v radoch Progresívneho Slovenska. "Riadenie pandemickej krízy musí byť postavené na dátach a znalostiach vedcov a odborníkov. Tí sa zhodujú, že celoplošné testovanie antigénovými testami nemá zmysel a nevedie k zníženiu šírenia vírusu, ak nie je premyslene naviazané na režim obmedzení," povedala pre Topky predsedníčka PS Irena Bihariová.

Zdroj: Topky/Maarty

"My sme však už zopár týždňov v situácii, kedy aj bez plošného testovania vieme, že sprísňujúce opatrenia sú nevyhnutné a nie je priestor pre ich uvoľňovanie. V situácii, kedy nemocnice dosiahli stav Bergama a lekári melú z posledných síl, je vrcholne cynické odčerpávať ich kapacity na plošné testovanie. Jediným dokázateľne fungujúcim nástrojom je radikálne zníženie mobility obyvateľstva - tzv lockdown, dokonca ešte prísnejší, aký máme dnes," myslí si šéfka Progresívneho Slovenska.

KDH je proti

Mimoparlamentné KDH odmieta ďalšie celoplošné testovanie obyvateľstva. „V avizovanom formáte ho považujeme za plytvanie financiami, ľuďmi, a zvlášť zdravotníkmi, ktorých potrebujeme v nemocniciach,“ informovala o tom tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.

Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Hnutie považuje za dôležité naďalej rešpektovať všetky opatrenia na zníženie šírenia vírusu vrátane maximálneho obmedzenia mobility a sociálnych kontaktov. „Apelujeme podporiť také cielené a indikované testovacie stratégie, ktoré umožnia ochrániť kolektívy zamestnancov aj rodín od nákazy s čo najmenším ďalším zaťažením zdravotníkov,“ doplnila.

KDH zároveň žiada vládu o poskytnutie maximálnej súčinnosti pri urýchlení dobrovoľného očkovania proti ochoreniu COVID-19. „Je mimoriadne dôležité, aby si súčasná vládna koalícia nevytvárala fiktívnych nepriateľov, ale podporovala spoluprácu. Iba spoločným úsilím zdoláme túto ťažkú skúšku pre celé Slovensko a celý svet,“ podotkla Kolejáková.