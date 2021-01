Poriadny trapas v RTVS! Spustili vzdelávací program pre deti: FOTO Do očí bijúca hrúbka na tabuli

BRATISLAVA - Keďže pre stále sa zhoršujúcu situáciu s koronavírusom na Slovensku sú stále zatvorené školy, RTVS opäť spustila edukatívnu reláciu Školský klub. Na tom by nebolo nič zlé, ak by sa hneď v prvej časti nestal poriadny trapas.

Verejnoprávna televízia aj počas druhej vlny pandémie koronavírusu zaradila do vysielania edukatívnu reláciu pre deti Školský klub. „Školský klube prináša na obrazovky RTVS interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy, ktoré sú teraz zatvorené. RTVS, ako verejnoprávny vysielateľ, opätovným zaradením relácie reaguje na mimoriadnu situáciu, ktorá sa dotkla aj školopovinných detí," vysvetlil opätovné zaradenie relácie do vysielania šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko. Televízne vysielanie má byť v súlade s učebnými osnovami

Na tom by nebolo nič zvláštne, no hneď v prvej relácii sa podaril poriadny trapas! Televízna učiteľka písala na tabuľu pred malými deťmi a pozorní diváci si hneď všimli veľkú hrúbku! Na tabuli svietilo "obylie".

Zdroj: Tip čitateľa

"Človek nevie, či sa ma smiať alebo plakať. Považujem to za nepodarený vtip, hlavne pokiaľ ide o vzdelávací program pre deti. A to v období, keď sú zatvorené doma a musia sa učiť online. Neviem, či program vyrábala externá firma, alebo je za to zodpovedný interný zamestnanec RTVS. V každom prípade by mal byť prepustený a vrátiť sa na základnú školu na hodiny slovenčiny. A zároveň stokrát na tabuľu napísať OBILIE, OBILIE, OBILIE," povedal Dušan Jarjabek, poslanec a podpredseda výboru pre kultúru a médiá za Smer.

"RTVS sa ospravedlňuje divákom za gramatickú chybu vo vysielaní Školského klubu zo dňa 14. januára venovanému prírodovede. Uvedomujeme si, že v tomto type relácie je takéto pochybenie veľmi citlivé a urobíme všetko pre to, aby sa podobná situácia neopakovala," povedal Filip Púchovský, PR manažér RTVS.