Prešovská krčma, ktorá otvorila napriek zákazu, mení rétoriku: S kontroverznou právničkou už nie sú kamaráti

BRATISLAVA - Ešte v decembri sa v prešovskom podniku Tralka Pub popíjalo. Do spoločnosti zavítala aj advokátka Adriana Krajníková, ktorá otvorenie napriek zákazu podporovala. Majiteľ však napokon skončil v rukách polície. Teraz tvrdí, že nikoho v podniku nikdy nežiadal, aby si dal dole rúško. A čo škandalózna právnička? Zdá sa, že mala viac rečí, než skutkov.

Otvorené bez obmedzení - tento nápis ste mohli zahliadnuť na záberoch, ktoré na svojej facebookovej stránke ešte v decembri publikoval Tralka Pub, respektíve Moto Pub.

V čase, kedy nemocnice zapĺňali pacienti s ťažkým priebehom koronavírusu, sa tu nebojácne rečnilo a popíjalo. Z fotografií je zrejmé, že v štýle, ako by žiadna pandémia ani nebola. Prišla aj advokátka Adriana Krajníková. Známa napríklad pre kauzu v košickej nemocnici, kde mladú rodičku burcovala, aby si nedala rúško.

Porušovanie nariadení v tomto prípade napokon malo dohru. Majiteľ skončil v rukách polície. Pred súd sa postavil na Štedrý deň. Vyslúžil si trojročnú podmienku. Na sociálnej sieti po turbulentnom období zverejnil status, kde hovorí o svojej pravde. Ako znie?

Aj reklamný pútač "otvorené bez obmedzení" mal byť údajne Krajníkovej nápad. "Ona tvrdila, že ide len o priestupok. Mysleli sme si, že keďže je advokátka, tak sa vyzná v zákonoch. Ešte sme sa jej pýtali či tá provokácia s nápisom je dobrý nápad. Povedala, citujem, "veď presne takú sme chceli," napísali v príspevku. Krajníková, ktorá je v očiach mnohých hrdinka, ich však neskôr mala nechať v štichu. Napokon mal majiteľ jej pomoc odmietnuť a zvolil si iného právneho zástupcu.

Okrem Krajníkovej ale podnik nešetril ani kritikou na adresu médií. Tie vraj ich príbeh prezentovali inak, než si predstavovali. "Samozrejme si to zostrihali tak, ako im to pasovalo a urobili z nás ľudí, čo lákajú do podniku ľudí bez rúšok. Ja som nikdy nikoho v podniku nežiadal, aby dal dole rúško. Nikdy," dočítate sa v príspevku z 10. januára.

Paradoxné je, že ešte 9. januára podnik zverejnil status, v ktorom stála výzva - "zložte rúška a myslite samostatne". Na zmenu rétoriky upozornili aj ľudia v komentároch. "Takže najskôr ste veľkí hrdinovia a bojovníci proti systému a zrazu ste iba chudáčikovia, ktorí za nič nemôžu?" odkázal napríklad Norbert.

Zdroj: Reprofoto/Facebook-Moto Pub

Celé vyjadrenie majiteľa podniku nájdete nižšie.