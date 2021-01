KORONAVÍRUS Vakcína proti COVID-19 nemôže spôsobiť ochorenie: Neobsahuje živý vírus

Na vytvorenie dostatočnej ochrany očkovaním sa musí vakcína Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BionTech podať dvakrát v intervale troch týždňov. Vakcína sa vstrekuje do svalu v hornej časti ramena. "Každý zaočkovaný dostane potvrdenie o podaní očkovacej látky," dodala Eliášová. Ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína sedem dní po druhom očkovaní. V súčasnosti je známe, že asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí je chránených. Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je ešte jasné. "Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel," zdôraznila Eliášová.

Očkovaní budú ľudia vo veku od 18 rokov, s výnimkou tehotných žien. Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou, by mal byť očkovaný až po uzdravení. Očkovaní by nemali byť ani ľudia s alergiou na niektorú zložku očkovacej látky. "Je nutná zvýšená opatrnosť pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštičiek alebo s poruchou zrážania krvi," spresnila Eliášová.

Očkovanie môže byť sprevádzané viacerými vedľajšími účinkami. Reakcie sa zvyčajne vyskytujú do dvoch dní po očkovaní a zriedka trvajú viac ako jeden až dva dni. Objaviť sa môže bolesť a opuch v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť kĺbov, triaška, horúčka. Medzi časté vedľajšie účinky patria aj začervenanie miesta vpichu a nevoľnosť. "Reakcie na vakcínu sú väčšinou mierne alebo stredne závažné a vyskytujú sa o niečo častejšie po druhej vakcinácii. Uvedené možné reakcie sú spôsobené aktiváciou imunitného systému a nie sú prejavom infekcie COVID-19," uviedla Eliášová. Ak sa po očkovaní vyskytnú závažnejšie či dlhšie trvajúce príznaky, je potrebné sa obrátiť na lekára.